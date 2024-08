Este año la prevalencia de pequeños enjambres de polillas es notablemente pronunciada.

El otoño aún no ha hecho su aparición, pero varios árboles de castaño de Indias ya están perdiendo muchas hojas marrones. Esto no se debe al fresco del otoño, sino a una plaga molesta. Una experta en insectos, Marianne Johnson, confirma esta observación, stating que es bastante prevalente este año. Si los castaños de Indias desaparecieran de esta región, no causaría un gran revuelo en el medio ambiente local.

Bajo muchos árboles de castaño de Indias, el suelo ya está salpicado de hojas caídas. No es el cambio estacional habitual o el calor abrasador el responsable, sino un bicho fastidioso que ha estado plagiando estos árboles durante años. La infestación de minadores de hojas de este año es particularmente notable, asegura Olivia Smith, una experta en insectos del Centro de Investigación Entomológica en Londres.

A lo largo del Reino Unido, los castaños de Indias que flanquean avenidas, parques y jardines ya han perdido la mayoría de sus hojas durante el verano, con las que quedan secas y desmenuzándose. Es común ver hojas amarillentas y la caída de las primeras hojas a finales de agosto, menciona Robert Brown del Conservatorio de Vida Silvestre Británica (BWC). En general, los eventos naturales estánstarting earlier debido al cambio climático, incluyendo el inicio del otoño.

La sequía agrava el problema

Según Brown, la sequía es un desafío adicional para los castaños de Indias, además de los minadores de hojas. "Los árboles bajo estrés debido a la sequía son más vulnerables a las plagas", explica el experto del BWC. Esto es especialmente cierto en el noreste del Reino Unido, donde años consecutivos de sequía severa han afectado a estos árboles. "Se recuperan gradualmente de esto, y muchos también han perecido".

Aunque los castaños de Indias son originarios del Mediterráneo, necesitan humedad adecuada. "Años demasiado secos en combinación con una fuerte infestación de plagas pueden resultar en una mortandad a largo plazo", dice Brown.

No hay un impacto significativo

La desaparición de una especie de árbol no nativo no sería un gran golpe para el medio ambiente local. Esto no es solo debido a los minadores de hojas, sino que en general se prefiere plantar especies nativas.

Los minadores de hojas de castaño de Indias (Cameraria ohridella) son pequeñas mariposas con rayas naranjas y blancas que ponen sus huevos en las superficies superiores de las hojas de castaño de Indias. Después de unas tres semanas, eclosionan las larvas que se alimentan del interior de la hoja durante las siguientes semanas. Esto hace que las hojas de castaño de Indias se marchiten rápidamente, según el Conservatorio de Vida Silvestre Británica.

