Este adolescente viajó en bicicleta de Alaska a Argentina

Garner, un ciclista experimentado de Long Beach (California), ya había pedaleado de Los Ángeles a San Francisco y se dio cuenta de que podría atravesar el continente sin grandes dificultades si se lo proponía.

Tras leer un libro del aventurero Jedidiah Jenkins, que pedaleó de Oregón a Argentina, Garner decidió que iría en bicicleta desde Prudhoe Bay (Alaska), el punto más septentrional de Estados Unidos accesible por carretera, hasta Ushuaia (Argentina), el punto más meridional de Sudamérica.

Y mientras muchos de sus compañeros de colegio se preparaban para ir a la universidad, Garner empezó a prepararse para la aventura de su vida.

Aventura épica

"Me pasé todo el mes después de graduarme simplemente consiguiendo el equipo y luego me fui", cuenta Garner a CNN Travel. "Fue realmente rápido. Para empezar, no estaba muy planificado".

Garner tenía 17 años cuando partió en una bicicleta de montaña KHS Zaca con sólo una tienda de campaña, un saco de dormir, alrededor de un día de comida y agua, algunas baterías portátiles, un kit médico y piezas adicionales para su bicicleta.

Comenzó su viaje a través de la Carretera Panamericana, una red de carreteras que se extiende por todo el continente americano, el 1 de agosto de 2021.

El adolescente, que ya había acumulado un importante número de seguidores gracias a su serie de vídeos en TikTok tras su viaje a San Francisco, decidió documentar el viaje, en el que recorrió en bicicleta 14 países, entre ellos México, Guatemala, Nicaragua, Colombia, Perú, Chile y Argentina.

"Hay rutas oficiales y rutas no oficiales", explica. "Básicamente me la hice sobre la marcha. Mientras fuera hacia el sur cada día, sabía que iba en la dirección correcta".

Garner admite que sus padres, que están separados, no estaban especialmente entusiasmados con la idea de que su hijo adolescente viajara solo hasta Sudamérica.

Dice que su madre se negó a creerle al principio y pasó "probablemente ocho meses de terror", mientras que él no se lo contó a su padre hasta después de partir, porque estaba seguro de que se opondría.

"Me llamó cuando estaba en Alaska y le dije dónde estaba", explica Garner, antes de añadir que ambos son ahora sus mayores partidarios y siguen con avidez sus progresos.

Beneficios del ciclismo

Aunque al principio Garner empezó a montar en bicicleta porque no tenía coche, ahora considera que es la mejor forma de viajar, y no habría querido hacer este viaje de otra manera.

"Es la forma más íntima de viajar", afirma. "Vas muy despacio y tienes que trabajar físicamente para llegar a los sitios. Así que te encariñas de verdad con los pueblecitos y las curvas más aleatorias de la carretera".

"Hay algo en ser autosuficiente y saber que has llegado a algún sitio por tus propios medios. A veces, cuando conduces o vuelas, es como si te teletransportaras a un lugar. No estabas fuera. No olías nada. No tocabas nada".

El adolescente pasó unos cuatro meses y medio recorriendo México en bicicleta y describe la experiencia como una de las más significativas de su vida.

"Toda mi familia es de México", explica. "Crecí yendo [a México], pero nunca aprendí el idioma. Así que una cosa es visitarlo cada año y otra vivir allí.

"Así que cruzar todo el país en bicicleta y reconectar con mi cultura y quedarme con mi familia y aprender el idioma en el lugar de donde es mi familia era muy importante para mí".

Contratiempos desafortunados

Garner salió de California con muy poco dinero, y dice que ha estado sobreviviendo con un presupuesto de unos 430 dólares al mes.

Señala que ha oído a gente comentar que sólo es capaz de hacer lo que hace "porque es un tipo blanco, heterosexual y rico", y se afana en señalar que sencillamente no es así.

"Soy un inmigrante mexicano de primera generación. Y no soy rico", dice. "Esto fue autofinanciado. Y no hace falta tanto dinero para hacerlo.

"No quiero que la gente piense que hay que ser rico para hacer cicloturismo. He conocido a gente de todos los niveles económicos.

"La gente puede hacerlo y alojarse en hoteles todas las noches, y he visto a gente que literalmente sólo lleva bolsas de basura en la parte trasera de la bicicleta.

"He visto a gente de todas las etnias, en solitario y con pareja, en todos los países en los que he estado. Y he conocido a muchas mujeres increíbles e inspiradoras. Realmente está al alcance de todos".

Garner tuvo un compañero de viaje llamado Logan durante unos ocho meses del viaje. Sin embargo, se marchó cuando llegaron a Colombia, y Garner viajó solo el resto del viaje.

De los muchos países que atravesó en bicicleta, le sorprendió especialmente El Salvador, que describe como "uno de los países más pacíficos, agradables y tranquilos".

Aunque el viaje estuvo lleno de increíbles momentos álgidos, Garner también experimentó algunos deprimentes.

Cuenta que le robaron al menos cinco veces y que tuvo que pasar un mes en el hospital tras caerse de la moto en Colombia y golpearse la cabeza.

"La idea de que te puedes hacer daño y de que te puede pasar algo realmente horrible está en tu mente cuando viajas", dice, antes de explicar que le dieron unos 40 puntos de sutura y tuvo que someterse a cirugía plástica para repararle la oreja y cosérsela de nuevo.

"Pero no fue una realidad hasta que me lesioné en Colombia. Estuve desmayado unos 15 minutos y tardé unas horas en poder volver a hablar".

Garner decidió redactar un testamento tras el incidente, y afirma que tener que permanecer inmóvil durante semanas le pasó una factura enorme.

Admite que consideró brevemente la posibilidad de rendirse durante un momento especialmente difícil, después de que le robaran en el sur de México y luchara contra el calor extremo.

"Durante dos semanas y media, mi compañero Logan y yo no tuvimos conexión con el mundo exterior", explica.

"No teníamos teléfonos móviles. El tiempo era difícil. Hacía más de 40 grados centígrados (104 F) todos los días. Me puse enfermo durante ese tiempo".

Según Garner, la pareja sólo pudo pedalear unos minutos antes de tener que detenerse debido al calor y discutieron la posibilidad de tomar el autobús de vuelta a casa una vez que llegaran a Centroamérica.

"No tiene sentido torturarnos", recuerda que dijo entonces. "Esto no es divertido".

Afortunadamente, una semana más tarde, el tiempo era mucho más fresco cuando llegaron a Guatemala, y decidieron perseverar.

Último esfuerzo

Durante el último mes de su viaje, Garner no pensaba en otra cosa que en su "rueda cruzando el último centímetro de asfalto" y a veces se emocionaba tanto que "empezaba a llorar en la bici sin motivo, aunque todavía no hubiera pasado".

Finalmente llegó a Ushuaia el 10 de enero, después de recorrer 32.000 kilómetros (casi 20.000 millas) en bicicleta a lo largo de 527 días.

Sin embargo, Garner, que ahora tiene 19 años, dice que el momento que tanto tiempo había pasado imaginando le pareció algo anticlimático.

"Ushuaia era una ciudad muy turística y había mucha gente", explica. "No pude pasar tiempo a solas. Y me sentí un poco decepcionado".

Sintiéndose un poco abatido, decidió dirigirse a un parque nacional durante unos días y pasar algún tiempo reflexionando sobre su tiempo en la carretera.

"Me di cuenta de que no me importaba cuál era la última ciudad", dice. "Lo importante era llegar. Y sé que es muy tópico, pero eso fue realmente a lo que llegué a la conclusión."

A Garner pronto se le unió su compañera Chloe, a la que conoció durante su viaje a San Francisco y con la que había seguido en contacto.

Dice que al principio sólo eran amigos, pero que su amistad se convirtió en algo más mientras Garner estaba de viaje.

"Durante aproximadamente un año, en el transcurso de mi viaje, hicimos larga distancia", dice.

La pareja regresa ahora a California como mochileros, siguiendo más o menos la misma ruta que siguió Garner en su viaje: ha enviado su bicicleta a un amigo en Chile, que se la envía a Long Beach.

"Esperábamos llegar a casa en julio para pasar el verano", añade. "Pero es un final abierto. Aún nos quedan unos cuatro o cinco meses, y eso es tiempo de sobra para volver a casa de mochileros".

"Para mí es muy agradable poder ver los lugares una vez más antes de la transición a la vida normal".

Inspirar a otros

Cuando regrese a casa, Garner piensa escribir un libro sobre su viaje con la esperanza de inspirar a otros jóvenes a emprender un viaje como éste.

Dice que recibe regularmente mensajes de personas que han visto su historia en Instagram o TikTok y se han sentido impulsadas a hacer algo similar.

"En realidad he recibido muchos más mensajes de los que nunca pensé que recibiría", dice. "Y la gente lo está haciendo de verdad.

Sigo a algunas de las personas que me enviaron mensajes, y ahora están yendo en bicicleta desde Alaska hasta Argentina".

"Es una sensación increíble saber que estoy metiendo a más gente en esto, porque hubo gente que fue responsable de meterme a mí en esto. Y me hace sentir muy bien hacer lo mismo".

Aunque tiene muchas ganas de ponerse al día con su familia y sus amigos, algunos de los cuales han estado ocupados estudiando mientras él ha estado fuera, Garner no se arrepiente en absoluto de haber tomado un camino diferente.

"Si me hubiera quedado en casa y hubiera ido a un colegio comunitario o algo parecido, ¿habría sido mejor persona de lo que soy ahora?

"¿Sería tan abierta de mente como soy ahora? Creo firmemente que no. Por eso creo que ha sido la decisión más competente que he tomado en mi vida. Nunca he estado más seguro de algo que he hecho".

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com