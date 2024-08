- ¿Estás listo para ser dueño de una isla?

Playa de arena blanca y aguas turquesas, sin compañeros ruidosos – o simplemente una cabaña acogedora en medio de la naturaleza virgen. Así es como muchos alemanes imaginan sus vacaciones soñadas. O incluso mejor: una isla para uno mismo. Muchos no saben que esto no tiene que quedar en un sueño lejano. Porque no tienes que ser una celebridad ni tener millones en el banco para comprar una isla –aunque eso seguro que no ayudaría. Pero hay algunas cosas que considerar al comprar una isla.

Criterios para la isla: Región, tamaño, accesibilidad

Cuando Karsten Kossatz, un empresario de Berlín, inspeccionó por primera vez la "roca con árboles" que ahora describe afectuosamente como su isla, se enamoró de la belleza salvaje y original de la naturaleza. También tuvo este sueño de poseer una isla, pero no sabía que la compra podía ser asequible. "Pensé que podría permitirme una isla cuando fuera viejo y rico", recuerda Kossatz, fundador de No-Venture-Studio Capital. "Pero hay muchas islas en el norte de Europa por el precio de un apartamento de Berlín. Entonces tienes que tomar una decisión".

Comprar la isla de la costa finlandesa no fue más difícil que comprar una casa o un apartamento, informó, y comenzó con un agente inmobiliario. El intermediario de islas Farhad Vladi de Hamburgo tiene islas en todo el mundo y en todas las categorías de precios. Actualmente, por ejemplo, una isla de 9 hectáreas en la costa de Nueva Escocia, Canadá, está a la venta por alrededor de 87.000 euros, pero también una isla de 174 hectáreas en las Bahamas por 45 millones de dólares.

Para determinar si un precio es razonable o no, puede ser útil mirar los precios por metro cuadrado en el continente o los precios de venta de islas vecinas. La región y el tamaño influyen en el precio de una isla, pero también en cuán fácilmente se puede alcanzar y cuánto está desarrollada. Entonces: ¿Hay un amarre seguro para un barco? ¿Ya hay una casa, o se permite construir?

Intermediarios como Vladi están ahí para aclarar estas preguntas. Vladi fue el primero en especializarse en islas privadas y se considera uno de los intermediarios de islas más exitosos. Asegura que sus islas "estén legalmente limpias", es decir, deben tener un título de propiedad y no deben haber problemas con las autoridades. También establece otros criterios: "Deben ser políticamente y climáticamente estables. Debe haber un permiso de construcción. La isla debe ser fácilmente accesible en barco o helicóptero. Y el hospital más cercano no debe estar a más de 90 minutos".

Infraestructura y elección de ubicación

Si no hay cabaña ni pozo en la isla, cierta infraestructura debe crearse primero. "Hacer una isla habitable no tarda más de seis meses", dice Vladi. Si una pequeña isla cuesta 50.000 euros, se añadiría lo mismo para instalar una cabaña, suministro de energía y agua. Hoy en día, la electricidad se puede generar relativamente fácilmente con energía eólica y paneles solares. Algunas islas tienen fuentes de agua dulce, de lo contrario se deben utilizar plantas de desalinización para hacer potable el agua del mar.

Una pequeña casa no tiene que ser cara. Por ejemplo, en Canadá, se venden muy baratas cabañas de madera y casas pequeñas, y el material se puede transportar fácilmente a la isla. "En otros países donde hardly hay o no hay infraestructura en absoluto, por supuesto, lleva más tiempo y cuesta más", dice Vladi.

Dónde colocar tu propia isla también debería depender del tiempo de viaje y vacaciones preferido, según el agente inmobiliario. Por ejemplo, en julio o agosto, uno estaría bien en Irlanda, Bretaña o Canadá, mientras que en invierno o primavera, el Caribe podría ser más adecuado.

Costos adicionales y logística

Más allá del atractivo de vivir en una isla, los compradores de tales propiedades también enfrentan costos adicionales, como honorarios notariales, tasas de registro de la propiedad, comisiones de agentes inmobiliarios y impuestos sobre la transmisión de propiedad, que son notablemente más bajos en Canadá en comparación con Alemania.

El nivel de costos continuos, incluyendo impuestos sobre la propiedad e seguro, varía según el país. El empresario Kossatz, después de comprar su isla finlandesa, tiene pocas obligaciones locales. "No hay jardín que cuidar, es todo naturaleza salvaje", explica. "Cuando me voy, empaco y puedo estar ausente durante varios meses".

Sin embargo, poseer una isla conlleva desafíos logísticos significativos. Llegar al continente tarda unas dos horas, siempre y cuando todo salga bien. "Tienes que llevar todo lo que necesitas, y si te olvidas de algo, tarda medio día en volver a la civilización", dice.

Es precisely esta soledad que muchos sueñan cuando imaginan su propia isla. Para quienes no están listos para comprar, también hay opciones de alquiler de islas.

