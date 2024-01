Estas croquetas de ternera japonesas son tan populares que hay una lista de espera de 30 años

No es una errata. Treinta. años.

Fundada en 1926, Asahiya vendió productos cárnicos de la prefectura de Hyogo -incluida la ternera de Kobe- durante décadas, antes de añadir las croquetas de ternera en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial.

Pero no fue hasta principios de la década de 2000 cuando estas albóndigas fritas de patata y ternera se convirtieron en una sensación en Internet, lo que provocó la ridícula espera a la que ahora se enfrentan los compradores.

Una idea de negocio poco rentable

Las codiciadas "Extreme Croquettes" son uno de los cuatro tipos de croquetas de carne de Kobe disponibles en Asahiya. ¿No puede esperar tres décadas? Las croquetas Premier Kobe Beef de la tienda tienen actualmente una lista de espera más apetecible de cuatro años.

"Empezamos a vender nuestros productos a través de la compra online en 1999", explica Shigeru Nitta, propietario de Asahiya en tercera generación. "Por aquel entonces, ofrecíamos Croquetas Extreme a modo de prueba".

Criado en Hyogo, Nitta lleva visitando los ranchos locales y las subastas de carne de vacuno con su padre desde que era joven.

Se hizo cargo de la tienda de su padre en 1994, cuando tenía 30 años.

Tras experimentar con el comercio electrónico durante unos años, se dio cuenta de que los clientes dudaban a la hora de pagar una elevada suma por carne de vacuno de primera calidad en Internet.

Fue entonces cuando tomó una decisión audaz.

"Vendíamos Croquetas Extreme al precio de 270 yenes (1,8 dólares) la pieza... Sólo la carne cuesta unos 400 yenes (2,7 dólares)", dice Nitta.

"Hicimos croquetas asequibles y sabrosas que demuestran el concepto de nuestra tienda como estrategia para que los clientes disfruten de las croquetas y luego esperemos que compren nuestra carne de Kobe tras la primera prueba".

Para limitar las pérdidas económicas al principio, Asahiya sólo producía 200 croquetas a la semana en su propia cocina, junto a su tienda.

"Vendemos la carne criada por la gente que conocemos. Nuestra tienda sólo vende carne producida en la prefectura de Hyogo, ya sea ternera de Kobe, cerdo de Kobe o pollo de Tajima. Este ha sido el estilo de la tienda desde antes de que yo me convirtiera en propietario", dice Nitta.

De hecho, el abuelo de Nitta solía ir a Sanda -otra famosa zona de cría de Wagyu en Hyogo- en bicicleta con un carro de mano para recoger él mismo los productos.

"Desde esa época nuestra tienda tenía contactos con los productores locales de carne de vacuno, por lo que no teníamos que conseguirla fuera de la prefectura", añade Nitta.

Aumenta la producción pero crece la popularidad

El bajo precio de las Croquetas Extreme contradice la calidad de sus ingredientes. Se hacen frescas todos los días, sin conservantes. Los ingredientes incluyen carne de Kobe hembra de tres años con categoría A5 y patatas procedentes de un rancho local.

Nitta dice que ha animado al rancho a utilizar estiércol de vaca para cultivar las patatas. Los tallos de las patatas servirán luego de alimento a las vacas, creando un ciclo.

Con el tiempo, su singular concepto captó la atención de los lugareños y los medios de comunicación. Cuando se publicó un reportaje sobre las croquetas de Asahiya a principios de la década de 2000, su popularidad se disparó.

"Dejamos de venderlas en 2016 porque el tiempo de espera llegó a ser de más de 14 años. Pensábamos dejar de hacer pedidos, pero recibimos muchas llamadas pidiendo que siguiéramos ofreciéndolas", cuenta Nitta.

Asahiya volvió a aceptar pedidos de estas croquetas en 2017, pero subió el precio.

"En aquel momento, subimos el precio a 500 yenes (3,4 dólares)-540 yenes (3,7 dólares) con el impuesto al consumo. Pero desde que comenzó la exportación de carne de Kobe, los precios de la carne de vacuno se han duplicado, por lo que el hecho de que la producción de croquetas sea deficitaria no ha cambiado", dice Nitta.

Además, la producción ha pasado de 200 croquetas a la semana a 200 croquetas al día.

"En realidad, las Extreme Croquettes se han hecho mucho más populares que otros productos", se ríe Nitta de su propia idea de negocio que le hace perder dinero.

"Oímos que deberíamos contratar a más gente y hacer las croquetas más rápido, pero creo que no hay ningún dueño de tienda que contrate empleados y produzca más para ser más deficitario... Me da pena que tengan que esperar. Quiero hacer croquetas rápidamente y enviarlas cuanto antes, pero si lo hago, la tienda quebrará".

Afortunadamente, Nitta dice que aproximadamente la mitad de la gente que prueba las croquetas acaba pidiendo su carne de Kobe, así que es una buena estrategia de marketing.

La misión de Nitta: Que más gente disfrute de la carne de Kobe

Cada caja de Extreme Croquettes, que incluye cinco piezas, se vende por 2.700 yenes (18,40 dólares).

La tienda envía periódicamente un boletín a los clientes que esperan para informarles de la última estimación de envío.

Una semana antes de la fecha de entrega, la tienda vuelve a confirmar el envío con los clientes pacientes.

"Por supuesto, algunas personas han cambiado su dirección de correo electrónico. A esas personas las llamamos directamente y les comunicamos la fecha de entrega. Ellos mismos pueden cambiar su dirección a través de nuestra página web o, cuando les llamemos, pueden hacérnoslo saber", dice Nitta.

Los clientes que reciben croquetas estos días hicieron sus pedidos hace unos 10 años.

Tener una lista de 30 años de pedidos no rentables que cumplir puede ser estresante, sobre todo porque el precio de la carne de Kobe y la mano de obra siguen subiendo.

Pero algo más importante ha animado a Nitta a seguir adelante.

"Cuando empecé a vender croquetas por Internet, recibí muchos pedidos de islas remotas y aisladas. La mayoría había oído hablar de la carne de Kobe en la televisión, pero nunca las habían probado porque tenían que ir a las ciudades si querían probarla. Me di cuenta de que había mucha gente que nunca había probado la carne de Kobe.

"Por eso, seguí ofreciendo croquetas a modo de prueba y conseguir más pedidos de carne de Kobe si les gustaba. Esa fue la razón por la que lo empecé en primer lugar, así que no me importaba mucho si era deficitario", dice Nitta.

Uno de los momentos más memorables fue cuando recibieron un pedido de un paciente de cáncer que estaba a punto de ser operado mientras esperaba sus Extreme Croquettes.

"Me enteré de que nuestras croquetas fueron la motivación del paciente para pasar por el quirófano. Eso fue lo que más me sorprendió", dice Nitta.

El paciente sobrevivió y desde entonces ha hecho varios pedidos.

Nitta recibió una llamada del paciente, que le dijo: "Espero vivir mucho tiempo sin que vuelva a aparecer el cáncer", después de probar sus croquetas.

"Todavía lo recuerdo. Me conmovió el comentario", dice Nitta.

Al permitir que más gente disfrute de la carne de Kobe, espera que la fama de estas croquetas ayude a promover la industria local.

"Estoy muy agradecido. Al hacerme famoso, creo que puedo ayudar a toda la industria, no sólo a mi tienda, haciendo que la gente que no se ha interesado por la carne de Kobe se interese. Quiero que el mayor número posible de personas consuma carne de Kobe, no sólo en mi tienda", afirma Nitta.

Cómo probar las croquetas de ternera ahora

Asahiya tiene ahora dos locales: su tienda original en la ciudad de Takasago y una tienda en la ciudad de Kobe. Sus croquetas de ternera congeladas sólo se envían al mercado nacional.

Aunque Asahiya opera principalmente como carnicería, Nitta dice que los viajeros pueden visitar su tienda de Kobe, donde venden dos tipos de aperitivos listos para llevar, llamados croquetas "Tor Road" y "Kitanozaka", que llevan el nombre de las calles cercanas.

"Kitanozaka" utiliza carne magra de vacuno y su precio es de 360 yenes (2,5 dólares) cada una. "Tor Road" utiliza lomo corto y chuletón, y cuesta 460 yenes (3,1 dólares).

"Envejecemos la carne durante 40 días y las patatas durante un mes para que sean más dulces", dice Nitta.

En cuanto al futuro, el propietario de 58 años dice que están pensando en expandirse.

"Me gustaría hacer un pequeño espacio donde la gente pueda comer un poco, tal vez. Nuestra tienda de Kobe es un lugar turístico", dice. "Pero si se convierte en restaurante, nuestros restaurantes vecinos podrían molestarse porque también les suministramos la carne".

Crédito de la imagen superior: Asahiya.

