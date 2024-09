- Estas celebridades han prohibido el uso de sus canciones para los eventos de Donald Trump

Kamala Harris, candidata a la nominación presidencial del Partido Demócrata en EE. UU., tuvo un inesperado compañero festivo hacia el final de julio. Esta persona no está asignada para distribuir asientos o pegar carteles de campaña en las paredes para Harris. En un reciente anuncio de campaña, Harris pregunta: "¿Qué tipo de nación queremos habitar?", y la propia Beyoncé proporciona la respuesta: "Libertad, libertad, liberadme". Estas palabras resuenan en el éxito de Beyoncé de 2016, "Freedom", que también ha sido coreado en diversas manifestaciones de Black Lives Matter. La inclusión de una figura musical tan prominente como Beyoncé en su campaña sin duda fortalecerá las posibilidades de Harris.

Las campañas políticas han reconocido durante mucho tiempo el poder de la música para evocar emociones y consolidar mensajes. Gigantes como George Washington y Abraham Lincoln utilizaron melodías populares en sus campañas, incluso contando con el respaldo de músicos como Frank Sinatra, durante la campaña de John F. Kennedy.

Uso controvertido de música en eventos políticos estadounidenses

La música puede inducir sentimientos, amplificar mensajes y hasta estimular la participación de los votantes. Varios medios de comunicación de EE. UU. ven el seguimiento masivo de las estrellas del pop como potencialmente capaz de influir en el resultado de una elección estadounidense.

Donald Trump, candidato republicano y rival de Harris, no es ajeno a esto. En sus mítines de campaña, melodías familiares de artistas conocidos suenan a todo volumen a través de los altavoces, a menudo sin el consentimiento de los artistas. Pasadas elecciones han incluido "Start Me Up!", "We Are The Champions" o "Livin' On The Edge".

En consecuencia, músicos como los Rolling Stones, Adele y Neil Young han presentado demandas o prohibido a Trump el uso de su música en eventos de campaña. Una recopilación de músicos influyentes whose songs are off-limits for Trump can be found in this photographic collection.

