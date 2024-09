¿Están los problemas de la deuda de Francia al borde de la escalada?

Francia lucha con su deuda que se dispara, lo que ha generado inquietud entre los inversores de los mercados financieros. La capacidad del nuevo gobierno para gestionar la deuda ha sido puesta en duda, lo que ha llevado a un aumento de los costes de endeudamiento para Francia.

Esta ansiedad se refleja en la prima de riesgo que exigen los inversores por los bonos del gobierno francés en comparación con los Bunds alemanes. Desde las sorpresivas elecciones anticipadas de junio, en las que las fuerzas populistas obtuvieron victorias, la diferencia entre los rendimientos de los bonos franceses y alemanes ha casi duplicado. Actualmente, la diferencia entre los bonos a diez años de ambos países es de 0,79 puntos porcentuales.

El nuevo Primer Ministro francés, Michel Barnier, reconoce el problema de la deuda, calificándolo de "situación seria", y aboga por un "esfuerzo nacional". Sin embargo, el gobierno tiene las manos atadas debido a la dinámica de poder en el Parlamento, ya sea a merced del partido de derecha populista Rassemblement National (RN) o de la Nueva Unión Popular, Ecológica y Social (NUPES) dominada por la izquierda populista, lo que hace difícil implementar medidas de austeridad rigurosas.

La carga de la deuda de Francia representa el 110 por ciento de su Producto Interior Bruto (PIB). El año pasado, el déficit presupuestario se disparó al 5,5 por ciento del PIB, muy por encima del tres por ciento permitido por la UE. Incluso la deuda total superó el límite de la UE del 60 por ciento de la producción económica.

Procedimiento de déficit iniciado

Durante la pandemia del COVID-19, la UE concedió a los países flexibilidad para cumplir con sus reglas de deuda para proporcionar ayuda económica. Después de un período de negociaciones retrasado, se implementó la reforma del "Pacto de Estabilidad y Crecimiento" a finales de abril. Exige a los países con un nivel de deuda superior al 90 por ciento que reduzcan su ratio de deuda en un punto porcentual anual.

Dado el alto nivel de deuda, la Comisión Europea ha iniciado un procedimiento de déficit contra Francia. El gobierno francés ha sido obligado a presentar un plan a Bruselas que detalle las medidas para llevar el déficit presupuestario por debajo del umbral aprobado.

El plazo original de septiembre se retrasó por parte de la Comisión hasta mediados de octubre debido a la formación del gobierno francés. Sin embargo, se ha informado de que el gobierno ha solicitado una extensión adicional hasta el 31 de octubre. La Comisión Europea espera que Francia tenga que ahorrar 15.000 millones de euros anuales durante los próximos siete años, junto con reformas dolorosas.

Barnier tiene como objetivo presentar un presupuesto a principios de octubre, pero hacerlo pasar por el Parlamento podría resultar ser una empresa difícil y incierta. Barnier se enfrenta a la amenaza de una moción de censura debido a la falta de apoyo.

El bloque de izquierda ya ha anunciado su intención de presentar una moción de censura contra el gobierno de Barnier el 1 de octubre, en principio. La mayoría de la coalición no logró asegurar una mayoría absoluta y necesitó la designación del conservador Barnier como Primer Ministro por parte del presidente Macron, whose party managed only five percent in the elections. The survival of the new government depends on the RN supporting the motion of no confidence.

Barnier ha mencionado la posibilidad de subir los impuestos a los ricos y a las grandes corporaciones sin entrar en detalles. Él señaló: "No aumentaré los impuestos para todos los franceses, ni para los más pequeños, ni para los trabajadores, ni para la clase media. Pero no puedo eximir a los más ricos del esfuerzo nacional para mejorar la situación".

