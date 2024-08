- Están celebrando su regreso amoroso

Sharon Battiste (32) y Jan Hoffmann están felices de volver a estar juntos. Después de su separación en la primavera, la pareja que se conoció en el programa de citas de RTL "Die Bachelorette" en 2022, ha rehecho su relación. Ambos lo anunciaron en sus historias de Instagram.

Ella lo anunció de manera algo críptica en su cuenta, compartiendo un clip de él cocinando a la parrilla con emojis de corazón, escribiendo: "Bienvenido de vuelta, Jan".

Jan Hoffmann, por otro lado, no dejó lugar a dudas y compartió una foto de pareja en su cuenta con un hermoso paisaje costero de fondo. Lacaptionó: "Creo que esta es la noticia más importante", también adornada con un emoji de amor.

Reacciones de los fans y próximos planes

"Nuestra bandeja de entrada está inundada. Ustedes son locos. Sí, lo abordaremos más tarde", promete Sharon Battiste en una historia posterior, que captionó "Gracias por todos los mensajes lindos". Probablemente se refieren a los mensajes de felicitación por su reencuentro amoroso.

En sus historias, la nativa de Hesse también revela sus planes futuros. Van a hacer un viaje juntos. Parece que será largo, ya que la actriz ha descargado una serie para el vuelo.

Separación en mayo

Hace dos años, la pareja se encontró en el programa de RTL, pero en mayo de 2024 anunciaron su separación a través de Instagram. En una historia, Battiste escribió: "Queridos, hay momentos en la vida que nos tocan profundamente y nos obligan a tomar decisiones difíciles".

La exparticipante de "Let's Dance" continuó: "Con un corazón pesado pero determinado, Jan Hoffmann y yo queremos anunciar que hemos decidido seguir caminos separados". Esta decisión no se tomó de la noche a la mañana. A pesar de compartir muchos momentos hermosos juntos, es el resultado de "muchas conversaciones, lágrimas y luchas por lo mejor para ambos".

Al final del posteo, Battiste agregó: "Nos separamos con respeto y gratitud absoluta y pedimos comprensión regarding our privacy at this time".

Sharon Battiste, quien había aparecido anteriormente en la serie "Köln 50667", buscó a su hombre ideal en la televisión como "The Bachelorette" en 2022. Después de ganar a Jan Hoffmann, quien también recibió el primer beso de la temporada, compartió regularmente su amor en las redes sociales.

