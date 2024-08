- "Estamos muy destrozados" o "Nuestros corazones están muy agobiados por la tristeza"

El rey Carlos III (75), como figura representativa de la monarquía, ha expresado sus condolencias a través de Instagram, la plataforma de la Familia Real Británica, por el fallecimiento de "Kingi Tuheitia" en la tierra de Aotearoa Nueva Zelanda. En su publicación, ha mencionado: "Mi esposa y yo estamos devastados al conocer la muerte de Kingi Tuheitia". Además, ha recordado: "He tenido el placer de conocer a Kingi Tuheitia durante décadas".

El verdadero título del rey Maorí, Tūheitia Pōtatau Te Wherowhero VII (1955-2024), falleció el viernes a los 69 años en Nueva Zelanda. Un portavoz del Kiingitanga (Movimiento del Rey Maorí) confirmó la noticia a la agencia de noticias "PA". Según "Mail Online", Kingi Tuheitia había recuperado completamente de una operación de corazón en el hospital.

Carlos ha hablado muy bien del rey fallecido y de su trabajo desinteresado por los neozelandeses indígenas: "Se dedicó a construir un futuro brillante para los Maoríes y Aotearoa Nueva Zelanda, centrándose en preservar la cultura, las tradiciones y la sanación, y lo hizo con sabiduría y empatía".

Recuerdos personales - Una nota de sinceridad

En un comunicado posterior publicado en su sitio web, Carlos compartió sus encuentros personales: "Atesoro los recuerdos de numerous exchanges con Kingi Tuheitia, como nuestro cálido recibimiento y acogida en el Tuurangawaewae Marae en 2015, y nuestro encuentro en Buckingham Palace el año pasado", declaró Carlos.

La relación entre la Familia Real Británica y el monarca fallecido se remonta a la reina Isabel II (1926-2022). Ambos compartían el mismo cumpleaños, el 21 de abril, y la reina fallecida solía hablar de su cumpleaños compartido.

Además, Carlos se vuelve emocional y personal en su mensaje: "Su muerte me ha dejado impactado, ya que Recently conversed with Kingi Tuheitia in early August". En Maorí, expresó: "El gran árbol Totora ha caído".

Ambas mensajes concluyeron con Carlos enviando sus más sinceras condolencias a la familia y amigos de Kingi Tuheitia, así como a todos los que están de luto: "Mi esposa y yo extendemos nuestras más sinceras condolencias a la familia y amigos de Kingi Tuheitia, así como a todos los que están de luto. Nuestros pensamientos y oraciones están con ustedes en este momento difícil y sorprendente". Como un gesto especial, escribió "familia" en Maorí, "whaanau".

Kingi Tuheitia se vio como una fuerza unificadora para la comunidad indígena Maorí en Nueva Zelanda. Los políticos y el público en general también han expresado sus condolencias en las redes sociales.

