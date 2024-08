"Estamos enfrentados a una situación distinta a la que estamos acostumbrados"

CNN Negocios: La economía alemana recently experimentó una caída. Indicadores como el índice Ifo de sentimiento empresarial y el índice GfK del consumo también están en caída. Si tuvieras que evaluarlo, ¿cómo de grave es la situación de la economía alemana?

Carsten Brzeski: Ahora estamos de vuelta en una calificación de cuatro. Había un cierto optimismo y optimismo en la primavera. Sorprendentemente, el primer trimestre registró crecimiento y varios indicadores apuntaban hacia arriba. Sin embargo, recientemente el estado de ánimo ha cambiado, como lo demuestra el índice Ifo que ha caído durante cuatro meses consecutivos desde mayo. La tendencia de la economía vuelve a estar en caída.

¿Qué causó este cambio? ¿Qué ha cambiado desde la primavera?

Fue un chequeo de realidad. El optimismo de la primavera resultó ser infundado. Mucha gente quería que las cosas fueran mejores, por lo que había un elemento psicológico en ello. En cuanto al contenido, había esperanza de que la economía global, en particular la economía china, pudiera desempeñarse un poco mejor de lo inicialmente temido al comienzo del año. La economía de EE. UU. también estaba teniendo un buen inicio. En Alemania, por ejemplo, el sector de la construcción estaba mejorando más de lo esperado.

¿Qué sucedió entonces?

Este análisis optimista fue impulsivo y corto de miras. Siempre estuvo claro que la economía se enfriaría. También estaba claro que el crecimiento del sector de la construcción era temporal, debido al final del invierno. Además, la gente no reconoció en la primavera que teníamos tanto problemas cíclicos como estructurales en nuestra economía. Todavía había la idea de que todos los desarrollos eran parte del ciclo empresarial y que las cosas mejorarían eventualmente.

¿A qué te refieres con estos factores estructurales?

Lo que muchos no notaron es que, por ejemplo, el papel de China ha cambiado estructuralmente. China se ha convertido en un competidor sistemático. Nuestra industria exportadora ya no se beneficia tanto de China, independientemente de lo que suceda allí económicamente. Y no nos estamos beneficiando tanto de la economía de EE. UU. debido al creciente proteccionismo allí. Los optimistas también subestimaron la incertidumbre entre la población alemana. La incertidumbre geopolítica ha estado presente durante unos pocos años, pero ahora también hay incertidumbre política nacional, falta de seguridad en la planificación para las empresas y los consumidores. Esto se debe a la política de la coalición de semáforo, como el acalorado debate sobre la ley de calefacción. A pesar de los ingresos en aumento, los consumidores se vuelven más cautelosos, como en el mercado laboral. El número de desempleados está aumentando, al igual que los insolvencias. Todavía no es dramático, pero la gente lo siente y se vuelve más cautelosa en su gasto.

Estás pintando un cuadro bastante sombrío. ¿Qué sigue? ¿Nos dirigimos hacia una grave crisis económica?

Estamos en crisis, pero es un tipo diferente de crisis de la que hemos conocido antes. No estamos en recesión. Si el crecimiento es de -0,1 por ciento o +0,1, realmente no importa. Lo que es crucial es que, dada el tamaño de nuestra economía, actualmente estamos alrededor del mismo nivel que antes de la pandemia. En otras palabras, no hemos crecido promedialmente durante más de cuatro años. Estamos en un estado de estancamiento, muy similar a lo que Japón ha experimentado en los últimos años. Una economía estancada durante mucho tiempo enfrenta problemas que no hemos encontrado antes, como los problemas de distribución entre los ricos y los pobres, entre los viejos y los jóvenes. Estos son cambios estructurales que ya comenzamos a sentir y que solo seguirán creciendo.

¿No hay indicios de recuperación económica? Los ingresos reales están aumentando a una tasa no vista en mucho tiempo. El mercado laboral está aguantando bien, a pesar de alguna caída. ¿No podría esto servir como base para reiniciar la economía?

Hay dos cartas que la economía ha estado jugando: los consumidores con ingresos en aumento y las empresas con niveles de inventario excepcionalmente altos. Normalmente, estos inventarios tendrían que reducirse y la producción reanudarse. Esto podría suceder cada mes. Si solo llegaran unos pocos pedidos más, la producción industrial debería recuperar un poco -solo un poco. Sin embargo, estas cartas no se jugaron en la primera mitad del año, desafortunadamente. En cuanto a los consumidores, es importante recordar que han tenido que lidiar con varios años de pérdidas de poder adquisitivo debido a la alta inflación. La gente primero construirá buffers financieros antes de empezar a gastar de nuevo. No quiero pintar un cuadro excesivamente sombrío: el estancamiento no significa que todo se esté derrumbando ahora. Volveremos a tener crecimiento en algún momento. Pero no celebraremos un milagro económico 3.0 en los próximos años.

El gobierno federal introduce regularmente paquetes de crecimiento, impulsores de crecimiento, y así sucesivamente, en un intento por poner en marcha la economía. ¿O simplemente estamos a merced de estos desarrollos estructurales en China y EE. UU.?

Estos paquetes de la alianza del semáforo están en la dirección correcta, pero a menudo se quedan cortos en el ámbito financiero. Estos paquetes no son lo suficientemente sólidos para tener un impacto significativo en la expansión. La función principal de una sólida política económica es garantizar la seguridad y la consistencia a largo plazo. Ahí es donde falla, especialmente en la política energética. El problema actual no es que los costos energéticos sean desorbitados, sino que las empresas carecen de previsibilidad. No saben a qué nivel estarán los precios en los próximos años. Dado que estamos en una prolongada estagnación en lugar de una recesión económica temporal, las estrategias keynesianas tradicionales no ofrecerán mucho alivio. En el mejor de los casos, podrían desencadenar un breve renacimiento. Lo que se necesita son inversiones extensas en digitalización, infraestructura y educación. Necesitamos una estrategia económica integral y a largo plazo, no medidas dispersas aquí y allá, una subvención aquí, miles de millones para una planta de semiconductores. Y, por supuesto, esta estrategia debe comunicarse efectivamente. Recuerda, la economía es medio psicología. Esto podría fomentar un sentimiento de optimismo, ayudándonos a liberarnos de esta estagnación.

Max Borowski Maintenance una discusión con Carsten Brzeski.

