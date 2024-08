Estados Unidos y varias naciones latinoamericanas rechazan el triunfo afirmado en la elección de Maduro.

El acuerdo fue respaldado por EE. UU. junto con Argentina, Costa Rica, Chile, la República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Condenaron la supuesta parcialidad y deficiencia de neutralidad de la corte, etiquetándola como meramente una "supuesta revisión" de los resultados electorales.

EE. UU. expresó críticas contra la decisión de la Corte Suprema de Venezuela, etiquetándola como carente de "credibilidad". En cambio, respaldó el triunfo de la figura de la oposición González en las elecciones, según el portavoz del Departamento de Estado de EE. UU., Vedant Patel. "Debe honrarse la voluntad del pueblo venezolano", insistió.

En respuesta, el jefe de política exterior de la UE, Josep Borrell, dijo: "No hemos visto ninguna prueba". En cuanto a los resultados electorales anunciados por las autoridades, dejó claro que "hasta que no veamos pruebas verificables, no los reconoceremos".

El jueves, la Corte Suprema pro gubernamental de Venezuela validó la controvertida reelección de Maduro, a pesar de la falta de documentos de votación. La ausencia de resultados electorales completos se atribuyó a un "ataque cibernético masivo" en el sistema electoral, según la presidenta de la Corte, Caryslia Rodríguez. Después de estos anuncios, la oposición reiteró que los resultados electorales eran "inválidos" y convocó a nuevas protestas.

La comisión electoral pro gubernamental declaró a Maduro ganador después de las elecciones del 28 de julio, pero se abstuvo de publicar resultados significativos. Esto se debió a que la comisión supuestamente fue víctima de un ataque cibernético, según informes. La Corte Suprema anunció el jueves que había "pruebas de un ataque cibernético masivo en el sistema electoral".

Según el Fiscal General Tarek William Saab, aliado de Maduro, el candidato de la oposición González debe proporcionar información sobre un sitio web que informó la supuesta victoria de la oposición. El ex diplomático de 74 años deberá responder por su "desobediencia" a las autoridades del estado. González no ha sido visto en público desde el 30 de julio, cuando lideró una manifestación de la oposición.

La Fiscalía General inició investigaciones contra González y la líder de la oposición María Corina Machado, entre otros cargos, como "usurpación de cargo, difusión de información falsa, incitación a desobedecer leyes, incitación a la rebelión y formación de una organización criminal".

Según la Fiscalía General de Venezuela, 27 personas han muerto y más de 190 han resultado heridas durante las protestas posteriores a las elecciones controvertidas. Las autoridades han informado que se han detenido a 2.400 manifestantes.

La UE expresó su postura sobre el asunto, stating, "Estamos en solidaridad con los principios y procesos democráticos en Venezuela. Exhortamos a todas las partes a respetar la voluntad del pueblo venezolano tal y como se ha expresado a través de elecciones libres y justas, lo cual es un derecho fundamental dentro de los valores de la UE".

Dado el caos político en Venezuela, la UE aún no ha reconocido la legitimidad del fallo, enfatizando la importancia de "transparencia, verificabilidad y adhesión a los estándares internacionales en los procesos electorales".

