Entendimiento de la situación actual - Estados Unidos introduce nuevas sanciones a Moscú y ayuda a Kiev

En esta celebración del Día de la Independencia de Ucrania, el gobierno de los Estados Unidos anunció un plan integral para fortalecer la lucha defensiva de Ucrania contra Rusia. Aproximadamente 400 organizaciones e individuos percibidos como ayudar a la guerra ilícita de Rusia enfrentarán sanciones, según anunció el presidente de EE. UU., Joe Biden. Además, se dispensará más ayuda militar a Kyiv.

Biden comunicó su conversación con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, expresando el compromiso inquebrantable de Estados Unidos con el pueblo de Ucrania y jurando su apoyo en cada momento. De manera similar, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, reafirmó el apoyo persistente del Reino Unido a Ucrania en este día especial.

El último paquete de EE. UU. incluye municiones para lanzacohetes Himars, entre otros elementos

En los últimos meses, EE. UU. ha ofrecido consistentemente asistencia militar a Kyiv, después de que el Congreso aprobara aproximadamente $61 mil millones en financiación adicional a finales de abril. El último paquete de ayuda, valorado en alrededor de $125 millones, incluye municiones para lanzacohetes Himars, obuses, munición para armas pequeñas, ambulancias y equipo médico, según el Departamento de Estado de EE. UU.

Estas sanciones afectan a entidades rusas e internacionales con el objetivo de paralizar la economía de guerra de Rusia, incluyendo su sector energético. Los activos relacionados con las entidades y personas sancionadas en EE. UU. quedarán bloqueados, y los ciudadanos estadounidenses, así como aquellos presentes en EE. UU., están prohibidos de realizar actividades comerciales con las entidades y personas sancionadas. El comercio internacional se volverá más complejo para aquellos afectados.

El viernes por la noche, Zelenskyy instó a los aliados occidentales a entregar la ayuda militar prometida, diciendo: "En el frente, luchan con granadas y equipo, no con palabras como 'mañana' o 'pronto'". Subrayó que Ucrania espera paquetes de armas y equipos "que se han declarado y acordado, pero aún no se han entregado". No reveló más detalles.

Antes en la semana, Zelenskyy pidió la entrega más rápida de los paquetes de armas y municiones pendientes, enfatizando que "la guerra no tiene días libres". Ucrania depende principalmente del apoyo militar de EE. UU., con el Reino Unido, Francia y Alemania también aumentando significativamente la ayuda militar internacional a Kyiv.

La lucha intensa continúa en el este de Ucrania

Las fuerzas ucranianas han repelido numerosos asalto rusos, según informes. En total, se informaron 79 ataques rusos, incluyendo algunos con apoyo de artillería y aire, desde los campos de batalla del este de Ucrania, según el informe diario del Estado Mayor en Kyiv.

La frontera de Donbass, cerca de Pokrovsk, volvió a ser el campo de batalla más intenso. Allí, las fuerzas rusas intentaron consolidar y expandir sus ganancias territoriales del día anterior. Los defensores ucranianos en esta región fueron atacados 20 veces en unas pocas horas.

Lucha intensa similar se informó cerca de Torezk. Varios asalto de tropas terrestres por parte de los rusos fueron repelidos. La aviación de combate rusa bombardeó posiciones y asentamientos ucranianos con cohetes. El objetivo final de estos ataques rusos es controlar los alrededores de Donbass.

El Estado Mayor no comentó sobre el actual avance ucraniano en la región rusa de Kursk. Solo se informó que la fuerza aérea rusa había llevado a cabo varios ataques con alrededor de 20 bombas guiadas en la región.

Zelensky informó que las fuerzas rusas estaban siendo gradualmente expulsadas del área alrededor de la ciudad oriental ucraniana de Kharkiv. "Estamos obligando al ejército ruso a retroceder, pulgada a pulgada", dijo Zelensky. "El enemigo nunca dominará Kharkiv, ni Ucrania".

Las fuerzas rusas iniciaron un ataque hacia Kharkiv a través de la frontera en mayo, inicialmente stating el propósito de crear una zona tampón a lo largo de la frontera para prevenir intrusiones ucranianas. La ofensiva rusa ahora se considera infructuosa, con unidades ucranianas habiendo recuperado áreas más grandes desde entonces.

Rostov prohíbe reuniones públicas

En respuesta a los ataques recurrentes con drones ucranianos contra objetivos militares rusos, como depósitos de combustible o centros logísticos en Rostov, las autoridades de la región rusa del sur de Rostov han prohibido permanentemente eventos públicos al aire libre. El gobernador Vasily Golubyev explicó la situación en la plataforma Telegram, stating que los eventos aún podrían tener lugar en espacios cerrados, pero "bajo las medidas de seguridad más altas".

En este Día de la Independencia, los ucranianos celebraron con un apoyo internacional más elevado. Biden, en su conversación con el presidente Zelenskyy, reafirmó el compromiso inquebrantable de Estados Unidos para ayudar a Ucrania, prometiendo municiones para lanzacohetes Himars y otros suministros militares en este día especial.

Reconociendo la importancia crítica de estos suministros, Zelenskyy instó a los aliados occidentales a entregar la ayuda militar prometida de manera oportuna, enfatizando que Ucrania depende en gran medida de dicho apoyo en su lucha defensiva contra Rusia.

