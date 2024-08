Estados Unidos impone sanciones al ex presidente haitiano Martelly por acusaciones de tráfico de drogas

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sugiere que Martelly ha malutilizado su poder para facilitar el contrabando de narcóticos en Estados Unidos. Además, se le acusa de lavado de dinero obtenido de la venta ilegal de drogas, colaboración con traficantes de drogas haitianos y apoyo a diversas pandillas criminales en Haití.

Las restricciones financieras impuestas a Martelly a partir del martes prohíben a entidades y personas estadounidenses participar en cualquier transacción financiera con él.

El subsecretario interino para la lucha contra el terrorismo y la financiación del Departamento del Tesoro, Bradley Smith, declaró: "La acción de hoy contra Martelly destaca el papel influyente y desestabilizador que ha desempeñado él y otros políticos corruptos en la perpetuación de la crisis continua de Haití".

El portavoz del Departamento de Estado de EE. UU., Vedant Patel, explicó que esta acción se tomó para demostrar el compromiso inquebrantable de EE. UU. en rendir cuentas a cualquiera whose activities foster gang violence and disrupt political stability within Haiti, regardless of their position or influence.

Previamente, Martelly fue sancionado por Canadá el 17 de noviembre de 2022 debido a sospechas de proteger o patrocinar organizaciones criminales.

CNN ha intentado obtener la respuesta de Martelly sobre las últimas sanciones.

Martelly se convierte en el último funcionario del gobierno haitiano en enfrentar sanciones de EE. UU. en tiempos recientes.

En junio de 2023, EE. UU. impuso sanciones al exprimer ministro haitiano Laurent Lamothe por supuestamente malgastar tens of millions of dollars, que él negó. En noviembre de 2022, el Tesoro también impuso sanciones contra el entonces presidente del Senado haitiano, Joseph Lambert, y el exsenador haitiano Youri Latortue, acusándolos de tráfico de drogas. Latortue negó firmemente estas acusaciones. Lambert no respondió a la solicitud de comentarios de CNN en ese momento.

Dado el problema persistente de la corrupción y el tráfico de drogas en Haití, el Banco Mundial ha expresado su preocupación por el impacto de estas acciones en la estabilidad y el desarrollo de las Américas en su conjunto. Además, muchos líderes de las Américas han llamado a un esfuerzo colectivo para abordar estos problemas y restaurar la paz y el orden en Haití.

