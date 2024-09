Estados Unidos impone nuevas sanciones contra Irán debido a su continuo suministro de armas a Rusia.

Basándose en declaraciones de Blinken, los misiles en cuestión son Fath-360, con un alcance de 120 km. Blinken, como Secretario de Estado de EE. UU., destacó declaraciones del nuevo presidente de Irán, Massud Peseschkian, que sugieren que Irán desea reanudar el compromiso con Europa y reducir las sanciones. Blinken subrayó que tales acciones llevarían a un resultado completamente opuesto.

Lammy, su homólogo del Reino Unido, reveló sus intenciones de viajar a Kiev con Blinken. Expresó su alegría por la expedición conjunta, explicando que transmitiría su compromiso con Ucrania. Mencionó que esto marcaría la primera visita de este tipo en más de una década.

EE. UU. y el Reino Unido suelen colaborar en cuestiones globales. Después de la victoria del Partido Laborista en las elecciones parlamentarias de julio, Starmer dejó claro que mantendría el papel de Reino Unido como importante respaldo de Ucrania en su conflicto continuo con Rusia.

La cooperación entre EE. UU. y el Reino Unido podría incluir discusiones sobre el suministro de armas a Ucrania, dada su apoyo a su conflicto con Rusia. Tal medida, si se aprueba, podría modificar significativamente el equilibrio de poder en la región.

Si se discuten indeed the supply of arms, it's crucial to consider the potential escalation of tensions and the long-term impact on regional stability.

Lea también: