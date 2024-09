Estados Unidos impone nuevas restricciones financieras a Irán

Los Estados Unidos han acusado a Irán de proporcionar cohetes a Rusia, un movimiento que el Secretario de Estado Antony Blinken ha calificado como una "escalada significativa". Blinken hizo esta declaración durante una rueda de prensa conjunta con su homólogo británico, el Secretario de Asuntos Exteriores David Lammy, en Londres. Como resultado, Blinken anunció nuevas sanciones de EE. UU. contra Irán y instó a los aliados internacionales a tomar medidas similares. Ucrania había convocado previamente al embajador iraní en respuesta a informes de los medios sobre las entregas de cohetes.

En cuanto a las capacidades estratégicas de Rusia, Blinken explicó que los misiles balísticos de Irán permitirían a Rusia objetivo de ubicaciones más allá de las líneas del frente con su propio arsenal. Estos cohetes Fateh-360 de Irán, con un alcance de alrededor de 120 kilómetros, podrían usarse entonces para objetivos más cercanos. Blinken destacó que esta situación y la colaboración en expansión entre Rusia e Irán representan una amenaza para la seguridad de Europa y demuestran la influencia desestabilizadora de Irán más allá del Oriente Medio.

Rechazando las acusaciones, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Nasser Kanaani, descartó los informes como motivados políticamente y destinados a difamar a Irán. Irán había sido acusado previamente de suministrar lo que se llaman drones kamikaze a Rusia, lo que también negó.

Blinken viajó a Londres al comienzo de la semana para Maintenance on deepening cooperation with the British government. The Prime Minister Keir Starmer was expected to visit Washington later in the week. As part of the collaboration, Foreign Secretary Lammy announced he would join Blinken on a trip to Kyiv. Lammy expressed his excitement about the visit, claiming it signifies their collective commitment to supporting Ukraine, describing it as their "first such visit in over a decade."

