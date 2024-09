Estados Unidos examina la estrategia propuesta por Selensky.

El Secretario de Estado de EE. UU., Pompeo, analiza la "estrategia de victoria" de Zelenskyy presentada a Biden durante su reunión en la Casa Blanca. Zelenskyy volvió a solicitar a Biden permiso para utilizar armas occidentales para atacar objetivos militares rusos a larga distancia. Según la Voz de América, Pompeo ahora afirma que la administración de EE. UU. y los aliados de Ucrania están examinando los detalles del plan y, si es necesario, considerarán "pasos adicionales" para ayudar a Ucrania a triunfar. El Secretario Pompeo aboga por una estrategia más estricta en el conflicto de Ucrania en la Casa Blanca, pero el Presidente no parece estar implementándola.

12:25 Londres: Más de 2000 ataques contra instalaciones de atención médica en Ucrania desde el inicio del conflicto

El Ministerio de Defensa del Reino Unido informa sobre 2013 ataques contra instalaciones de atención médica en Ucrania desde que Rusia invadió a su vecino en febrero de 2022. El personal médico fue objetivo en 235 ocasiones. Solo en julio pasado, la militar rusa bombardeó un hospital infantil en Kyiv. Desde el inicio del conflicto, los ataques de las fuerzas rusas contra el sistema de atención médica han causado 176 muertes, según el ministerio.**

11:48 Ucrania reporta 4 fallecidos tras ataque a la sede de la policía

El saldo de un ataque ruso contra la sede de la policía en Kryvyi Rih, Ucrania, ascendió a 4 muertos. Un agente de policía sigue atrapado bajo los escombros y continúa la búsqueda de sobrevivientes, según el Ministerio del Interior de Ucrania. El ataque con misiles a Kryvyi Rih fue el segundo contra la policía de Ucrania en dos días.**

10:58 Experto militar: Contraofensiva rusa en Kursk gana terreno

El analista australiano Mick Ryan asegura que la contraofensiva rusa en Kirsk ha avanzado más. En agosto, las tropas ucranianas cruzaron la frontera hacia la región rusa de Kursk y ocuparon territorio. Después de la sorpresa inicial, los rusos ofrecen resistencia. Están recuperando terreno, aunque a un ritmo reducido, dice Ryan.**

10:30 Fuerza Aérea Ucraniana: Repelados 69 ataques con drones

La Fuerza Aérea Ucraniana reporta que el ejército ruso desplegó 73 drones de combate y 4 misiles contra Ucrania durante la noche del sábado. Ucrania logró interceptar 69 drones y 2 misiles. El número de muertos por un ataque con drones rusos contra un hospital en la óblast de Sumy ascendió a 7.**

09:52 Diálogo entre Zelenskyy y Trump reanuda después de una pausa de cinco años

Trump Recently ha sido crítico con la ayuda de EE. UU. a Ucrania.**

09:39 ISW: Few long-range attacks on Russia could significantly shift the war's course

El Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) indica que unos pocos ataques de largo alcance contra Rusia podrían cambiar significativamente el curso de la guerra.**

09:18 Estado Mayor Ucraniano: Más de 1400 bajas rusas en las últimas 24 horas

Según el Estado Mayor Ucraniano, las fuerzas rusas sufrieron otras 1470 bajas en las últimas 24 horas, ya sea muertos o heridos. Esto eleva el total a 650,640 pérdidas desde la invasión a gran escala hace dos años y medio. Desde ayer, los rusos también perdieron 42 vehículos de combate blindados, 14 tanques, 62 drones y 55 sistemas de artillería.**

08:57 Fuerzas rusas atacaron clínica, dejando 6 heridos

Fuerzas rusas atacaron un hospital en Sumy, según informes ucranianos. Seis personas murieron en el ataque, informó la administración militar de la óblast de Sumy. El ataque se llevó a cabo utilizando drones Shahed, seguido de otro ataque con drones en un área residencial y otro en el hospital. En ese momento, los trabajadores de rescate evacuaban a pacientes y personal.**

08:21 Goldschmidt advierte sobre el peligro para el mar Báltico por el petróleo ruso

Después de las acusaciones de Greenpeace sobre las exportaciones de petróleo ruso a través del mar Báltico, el ministro de Medio Ambiente de Schleswig-Holstein, Tobias Goldschmidt, advierte sobre los peligros que los petroleros representan para la costa del Báltico. "El régimen de Moscú está desafiantemente violando el embargo de petróleo impuesto debido a la guerra de agresión rusa contra Ucrania", dijo el político verde. Este conflicto está poniendo en peligro los ya enfermos mares. Varios países occidentales acusan a Rusia de utilizar barcos poco aptos para la navegación para eludir las sanciones de la UE debido a la guerra de agresión. "La probabilidad de un vertido de petróleo está aumentando", advierte Goldschmidt. "Y ese petróleo acabaría principalmente en nuestras costas, desde Fehmarn hasta Eckernförde".**

07:52 Ucranianos repelieron ataques pesados en Pokrovsk

Las tropas ucranianas y rusas siguen librando intensos combates en el este de Ucrania. Pokrovsk y sus alrededores fueron nuevamente el foco de los combates ayer, con unidades rusas habiendo estado empujando contra ellas durante meses. El Estado Mayor Ucraniano informó en su informe de situación vespertino que se habían repelido 19 avances rusos contra las líneas de defensa ucranianas durante el día. "Los defensores ucranianos están manteniendo su posición contra el asalto", dijo. Las tropas rusas están intentando acercarse a la ciudad desde todos los lados y asegurar su avance contra los contraataques ucranianos en los flancos. Los intensos combates también continuaron en la región de Kurachove. Según los informes ucranianos, se repelieron alrededor de 17 ataques rusos durante el día.**

07:41 Zelensky Optimista sobre Visita a EE. UU.El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, no obtuvo la aprobación para el uso generalizado de armas occidentales en EE. UU. Sin embargo, ve su visita bajo una luz positiva. "Cada conversación transcurrió como se esperaba", afirmó en un mensaje de video en X. El plan de paz de Ucrania se presentó en Estados Unidos. "Ahora nuestros equipos deben trabajar en la ejecución de cada paso y cada decisión". En Washington, Zelensky interactuó con el presidente de EE. UU., Joe Biden, y la vicepresidenta Kamala Harris, la candidata presidencial demócrata, para abogar por el apoyo continuo de EE. UU. a la defensa de Ucrania contra Rusia. También habló con el candidato presidencial republicano Donald Trump en Nueva York, quien volvió a afirmar que si ganaba las elecciones, el conflicto terminaría rápidamente.

06:56 Qatar Discute el Retorno de Niños SecuestradosRecientemente, nueve niños fueron rescatados de miles que fueron secuestrados por Rusia durante la guerra, según informes ucranianos. (Ver entrada de 02:18) Muchos de ellos habían perdido a uno o ambos padres debido a la guerra y fueron colocados con sus abuelos, reveló Dmytro Lubinez, el Defensor del Pueblo. Las autoridades de Qatar están en conversaciones para el retorno de más niños. Han recibido una lista de 751 niños para los cuales los documentos ya están preparados, explicó Lubinez. Según las autoridades ucranianas, aproximadamente 20,000 niños han sido ilegalmente llevados a Rusia desde el inicio de la guerra, de los cuales solo unos pocos cientos han regresado a casa hasta ahora.

06:27 Blinken Acusa a China de Apoyar la Industria de Armas RusaEl secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, destacó en las discusiones con el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, la preocupación de EE. UU. por el apoyo de China a la industria de armas rusa. "Si Beijing afirma desear la paz y el fin del conflicto, pero al mismo tiempo permite que sus empresas participen en acciones que permiten a Putin mantener su agresión, no tiene sentido", afirmó Blinken en una conferencia de prensa. Wang dijo que la posición de su país sobre el conflicto de Ucrania siempre ha enfatizado la necesidad de paz a través del diálogo, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de China.

05:31 Fuerzas Ucranianas Reportan la Muerte de Dos Soldados Rusos en Jet Ski con DroneLas fuerzas ucranianas parecen haber matado a dos soldados rusos en un jet ski utilizando un drone, según el portal proucraniano Defense Express. Los rusos estaban viajando por el río Dnipro en el jet ski. Un video compartido por el activista Serhiy Sternenko muestra el drone armado con una carga explosiva impactando el jet ski.

04:10 Mediazona: Más de 71,000 Soldados Rusos MuertosSegún un informe del portal de noticias ruso independiente Mediazona, más de 71,000 soldados rusos han muerto en Ucrania. Desde mediados de septiembre, casi 2,000 soldados más han muerto en la guerra. Mediazona señala que los números reales probablemente sean mucho más altos, ya que su información verificada proviene de fuentes públicas como obituarios, publicaciones en línea de familiares, informes de medios regionales y anuncios de autoridades locales.

02:18 Nueve Niños Secuestrados a Rusia Regresan a UcraniaNueve niños que habían sido llevados a Rusia desde el inicio de la guerra han regresado a su país. Regresaron el viernes con la ayuda de Qatar, que actuó como mediador, según Dmitro Lubinez, el ombudsman del país. Como escribió en Telegram, los niños tienen entre 13 y 17 años, y también participó un hombre de 20 años. El regreso fue parte de un plan de acción y fue mediado por el estado del Golfo Qatar. La información no pudo ser confirmada de manera independiente al principio. Habían sido separados de sus padres o tutores por los ocupantes y provenían de lugares como

23:10 Ex-comandantes de EE. UU. instan a Biden para tomar medidas enérgicas contra Rusia y la amenaza potencial de ChinaUn grupo de ex-jefes militares y estrategas insta al presidente de EE. UU., Joe Biden, a tomar medidas contundentes para poner fin al conflicto que favorece a Ucrania y hacer frente a una amenaza potencial de China. Entre estas voces se encuentran el excomandante de las fuerzas de EE. UU. en Europa, Ben Hodges, y el antiguo deputy comandante de la OTAN, el general de la Bundeswehr Gert-Johannes Hagemann. Abogan por acciones contra Rusia y también con un ojo en China. Piden la eliminación de las restricciones en el uso de armas occidentales contra Rusia para atacar objetivos "militares y logísticos" en territorio ruso. Además, exigen la entrega de 300 tanques Abrams y 1.000 vehículos de combate a Ucrania, así como un embargo completo de armas y tecnología contra Rusia, China, Irán, Corea del Norte, Bielorrusia y Azerbaiyán. También proposal una expansión de la OTAN más allá de sus fronteras atlánticas para incluir a Japón, Australia, Corea del Sur, Filipinas y "cualquier otro país democrático que exprese su deseo de unirse".

22:15 Agencia de espionaje rusa investiga a medios internacionales por cobertura de KurskLa agencia de inteligencia rusa FSB está investigando a otros tres periodistas internacionales por su cobertura desde las regiones en la frontera rusa de Kursk bajo control ucraniano. Los reporteros de ABC News de Australia, Kathryn Diss y Fletcher Yeung, junto con el periodista rumano Mircea Barbu, se enfrentan a hasta cinco años de prisión, según la agencia de noticias rusa RIA Novosti. Los periodistas no se encuentran actualmente en Rusia. Varios medios de noticias internacionales, como el broadcaster alemán Deutsche Welle, el canal de noticias de EE. UU. CNN y el broadcaster italiano Rai, han informado desde las áreas ocupadas en Kursk.

21:35 La Casa Blanca desestima las acusaciones republicanas sobre la visita de ZelenskyLa Casa Blanca descarta las acusaciones de los republicanos en el Congreso de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky interfirió ilegalmente en las elecciones de EE. UU. al visitar una fábrica de armas. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, calificó la acusación de "truco político" y instó a los republicanos a "olvidarlo". La delegación ucraniana solicitó la visita, que fue organizada por el Ministerio de Defensa. "Esto es procedimiento estándar", dijo Jean-Pierre. Zelensky también visitó un sitio de fabricación en Pensilvania, donde se producen los proyectiles de artillería de 155 mm esenciales para Ucrania. Varios demócratas, incluido el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, estuvieron presentes. Los republicanos en el Congreso iniciaron una investigación y el speaker de la Cámara de Representantes exigió que Zelensky destituyera al embajador ucraniano en EE. UU. en una carta.

21:09 El mundo insta a no utilizar o amenazar con armas nucleares en UcraniaChina, Brasil y otros países advierten contra el uso o la amenaza de armas nucleares contra Ucrania. En una declaración conjunta, 12 naciones expresaron su "profunda preocupación" por el peligro de una escalada en Ucrania y pidieron la evitación de ataques militares contra la infraestructura civil, incluidas las instalaciones nucleares pacíficas. La declaración se produce después de las advertencias del presidente ruso Vladimir Putin esta semana de que Rusia podría utilizar armas nucleares en caso de graves ataques aéreos en su territorio y considera cualquier ataque respaldado por una potencia nuclear como una "agresión colectiva". Zelensky también acusó a Rusia de planificar un ataque a las centrales nucleares ucranianas.

El Ministerio de Defensa del Reino Unido condena los ataques de 2013 contra las instalaciones de atención médica ucranianas desde la invasión rusa, con 176 muertes informadas.

En respuesta a los ataques cada vez más intensos en los territorios ucranianos, los países occidentales consideran proporcionar un apoyo adicional a Ucrania más allá de las armas, con el objetivo de apoyar a Ucrania en su defensa contra el ejército ruso.

