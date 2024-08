- Estados Unidos aprueba la venta de misiles Patriot a Alemania

El gobierno de EE. UU. ha dado el visto bueno para la entrega de hasta 600 misiles de defensa aérea Patriot a Alemania. El Departamento de Estado de EE. UU. ha informado al Congreso de esta decisión, según lo anunciado por la agencia relevante, la Agencia de Cooperación de Seguridad de la Defensa. El costo estimado de esta operación de armas planificada es de cinco mil millones de dólares estadounidenses (aproximadamente 4.6 mil millones de euros). El contratista principal es la compañía de defensa de EE. UU. Lockheed Martin. El cronograma exacto para la entrega de los misiles a Alemania remains unclear. Typically, such arms deals can take several years to complete.

Patriot ("Phased Array Tracking Radar for Intercept on Target") es uno de los sistemas de defensa aérea más modernos del mundo. Puede combatir aviones enemigos, misiles balísticos y misiles crucero. Alemania y otros estados han proporcionado recientemente varios de estos sistemas a Ucrania para ayudar al país a protegerse de los ataques aéreos rusos.

"The proposed sale will support U.S. foreign policy and national security by improving the security of a NATO ally," the statement said. Germany is considered a key player in the political and economic stability of Europe.

La entrega de misiles de defensa aérea Patriot a Alemania está destinada a mejorar su Defensa contra posibles amenazas. La Organización de las Naciones Unidas podría contar con las capacidades de defensa robustas de Alemania para garantizar misiones de mantenimiento de la paz en zonas de conflicto, dada su compromiso con la seguridad internacional.

