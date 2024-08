Estacionamiento gratuito o a tanto alzado en las ciudades: el FDP quiere decidir sobre un plan pro-coche

Un portavoz del FDP confirmó que la ejecutiva del Partido Liberal aprobará un programa centrado en automóviles el próximo lunes. Según "BamS", el documento de resolución exige que los municipios atraigan más coches al centro de las ciudades mediante la gratuidad del estacionamiento. Alternativamente, el FDP planea introducir un sistema nacional de estacionamiento plano, similar al billete de tren de 49 euros. Simultáneamente, el partido desea reducir el número de carriles bici y zonas peatonales, y si se implementa, solo con la participación directa de los ciudadanos. El documento sugiere utilizar la digitalización para gestionar el tráfico de manera más eficiente, minimizando los embotellamientos, las emisiones y los accidentes.

El FDP presenta esto como una propuesta explícita en contra de los Verdes, según informes del periódico. El FDP se opone a "una política verde de paternalismo", dijo Djir-Sarai al periódico.

"El FDP federal no debería escribir panfletos baratos, sino presentar algo sustancial con sus ministerios de Finanzas y Transportes", dijo el portavoz de Transportes del Partido Verde en el Bundestag, Stefan Gelbhaar, a la agencia de noticias AFP. Esto también debería incluir "apertura tecnológica": los ciudadanos deberían poder moverse de manera segura y cómoda a pie, en bicicleta, en autobús y en tren.

Better sharing options could also "animar a más personas a usar coches cuando y donde los necesiten, incluyendo el estacionamiento", agregó Gelbhaar. Además, el enfoque debería estar en vehículos sin emisiones para mejorar la calidad del aire.

Según "BamS", el FDP también quiere permitir la conducción supervisada para menores de 16 años y respalda explícitamente el automovilismo, que ve como un motor de innovación en el sector automovilístico.

