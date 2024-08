- Estación central presenciando acciones de protesta: "Estas son exposiciones de manifestación"

Tras los tiroteos mortales en la estación central de Fráncfort, el sospechoso se negó a hablar sobre las acusaciones. Así lo anunció el portavoz de la Fiscalía Pública de Fráncfort, Dominik Mies. Un individuo de 54 años es sospechoso de disparar a un hombre de 27 años en la cabeza durante la noche del martes, lo que resultó en su muerte. Se están examinando todas las pruebas, se están entrevistando a testigos y se están evaluando cualquier prueba admisible.

El sospechoso fue arrestado por la policía federal poco después del incidente, con una orden de arresto emitida por sospecha de homicidio. La víctima desafortunadamente falleció en el lugar. El jueves, la Fiscalía Pública no hizo comentarios sobre la posible conexión entre los dos ciudadanos turcos.

Vídeo sospechoso del incidente

Mientras tanto, se están difundiendo en línea clips cuestionables de cámaras de vigilancia que muestran a un hombre acercándose a otro hombre por detrás, apuntándole con un arma en la nuca y el segundo hombre desplomándose poco después. "Por supuesto, hemos notado esto", dijo Mies, pero se abstuvo de hacer comentarios.

Según la investigación, el sospechoso supuestamente disparó dos veces más en la cabeza al hombre de 27 años mientras yacía en el suelo. Las rápidas y dedicadas acciones de la policía federal llevaron al arresto del sospechoso cerca del lugar del crimen en el andén 7. Los oficiales impidieron que el hombre abordara un tren y escapara.

El incidente plantea numerosas preguntas

Realizar tal acto en medio de una estación principal bulliciosa: "Tiene un carácter demostrativo o incluso ensayado", dice el psicólogo criminal Rudolf Egg. "Cualquiera que realice tal acto en público se está exponiendo a un muy alto riesgo de ser atrapado", dice el antiguo director a largo plazo de la Oficina Central de Criminalística en Wiesbaden. El perpetrador debe haber sido consciente de que las cámaras de vigilancia estaban grabando el acto y de que habría numerosos testigos. Debe haber previsto que no se saldría con la suya, lo que podría llevar a una condena de por vida.

"Alguien que comete un acto así debe tener una razón muy motivada o estar bajo una presión extraordinaria", dice Egg. Perhaps there was no other alternative for committing the act. At present, one can only speculate whether organized crime or drug crime might be involved, or whether it concerns family honor or jealousy. Nothing can be ruled out. The area will undoubtedly now be viewed differently by passersby.

After the gunshots were discharged, Frankfurt's main station was temporarily closed for around 25 minutes during Tuesday evening due to the police operation. Since June 1, a nighttime weapons ban has been in effect at the main station, prohibiting the carrying of weapons according to the Weapons Act and knives with a fixed or locking blade longer than four centimeters between 8:00 PM and 5:00 AM.

GdP: Complete security not feasible

The police cannot prevent all crimes, argues the state chairman of the Police Trade Union (GdP), Jens Mohrherr, in view of the escalating debate over the consequences of the deadly shootings. "Comprehensive security will not be achievable and cannot be established", said Mohrherr.

Stricter controls at train stations, similar to those at airports, would not be practical or feasible. The German Police Union (GdP) supports calls for a tougher gun law and expanded policing powers. However, this would necessitate sufficient personnel to be effectively implemented.

The incident occurred at Frankfurt's main station, a bustling railway hub. Despite the nighttime weapons ban in place, the suspect managed to discharge guns during the evening, causing chaos and prompting a temporary closure of the station.

Lea también: