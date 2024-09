Establecimiento de zonas prohibidas para armas en las celebraciones del Oktoberfest en Munich

En la Estación Central de Múnich y en varias otras estaciones de tren durante el Oktoberfest, la Policía Federal ha impuesto una política de no portar armas. Esto incluye la estación principal, la estación este, así como las paradas de S-Bahn Donnersbergerbrücke y Hackerbrücke. Esta prohibición comienza a las 6:00 AM del 21 de septiembre y termina a las 6:00 AM del 7 de octubre, según la Policía Federal.

Durante este período, están prohibidos en estas estaciones o en sus alrededores objetos peligrosos como armas, réplicas de armas, objetos punzantes y todos los tipos de cuchillos. El objetivo principal es minimizar la actividad criminal y garantizar la seguridad de los pasajeros y el personal policial ante cualquier posible ataque.

Discusión sobre la seguridad después del ataque terrorista de Solingen

La Policía Federal tiene la autoridad para establecer zonas temporales libres de armas según la Ley de Policía Federal para mitigar los riesgos potenciales. Se ha visto una zona similar en la Estación Central de Núremberg en el pasado.

Después del ataque terrorista en Solingen, la seguridad de los asistentes al mayor festival folclórico del mundo, que atrae a millones de visitantes de todo el mundo, se convirtió en una preocupación importante en Múnich. En respuesta, la ciudad revisó su plan de seguridad y estableció detectores de metales en las entradas del festival. Se ha prohibido portar armas en el recinto del festival.

El Oktoberfest, siendo una atracción principal en Múnich, tiene restricciones estrictas de armas. Al igual que la Estación Central de Núremberg, se estableció una zona temporal libre de armas durante el festival para garantizar la seguridad, después del ataque terrorista en Solingen.

