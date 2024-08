Establecimiento de la base legítima para las zonas prohibidas de armas de fuego

Antes de las elecciones locales en Turingia, el SPD se encuentra en una posición desafiante. Su candidato principal, Georg Maier, comparte sus estrategias para convencer a los votantes en la última semana antes del 1 de septiembre, también discutiendo su disposición a formar una coalición con el BSW y la CDU. Expresa su frustración con el gobierno anterior de minoría con la Izquierda y los Verdes.

ntv.de: Sr. Maier, durante su campaña en Turingia, su objetivo es obtener un buen resultado para el SPD el 1 de septiembre. Según las encuestas, apenas está rozando los dígitos únicos. ¿Qué está dañando la imagen del SPD?

Nuestros números han caído del 8% en 2019 al 7% en las últimas encuestas, pero no es una caída significativa. Claro que estamos decepcionados con tales resultados, pero sigo siendo optimista sobre obtener un mejor resultado. Todavía hay muchos indecisos. Confío en que los votantes se centrarán en los problemas locales y las prioridades del estado.

¿Está enfocando más en la guerra de Ucrania que en los asuntos locales en su campaña?

Recientemente visité un puesto de información en la zona peatonal de Sonneberg, donde los residentes eligieron a un político de AfD como administrador del distrito. Sin embargo, la gente está interesada en más que solo la guerra y la paz. Excepto por alguna conversación ocasional sobre la paz, con frecuencia discutimos el cuidado, las pensiones, los salarios.

¿Qué preocupaciones específicas se están planteando?

Los votantes preguntan: ¿Por qué el 40% de los residentes de Sonneberg gana el salario mínimo, mientras que el nivel salarial en la cercana Coburg, Baviera, es significativamente más alto? Una mujer expresó su frustración: He trabajado durante 45 años, solo para recibir una notificación de pensión que dice que mi beneficio mensual sería de 895 euros. Vivir con eso es difícilmente sostenible. La justicia en Turingia es de suma importancia para mí.

Sus propuestas incluyen un bono de Navidad de 500 euros para pensionistas, comidas escolares gratuitas, ayuda para cuidadores y un salario mínimo de 15 euros. ¿Son estos incentivos para salvar al SPD?

Sí, nuestros oponentes intentan pintarnos como corruptos, pero no caemos en sus tácticas. Nunca he sido un político ideológico; busco soluciones prácticas. Y estas propuestas reflejan nuestro objetivo de mejorar las condiciones para los residentes de Turingia.

Pero tendrá que admitir que algunas propuestas son poco realistas.

Puedo asegurarle los costos asociados con el plan de bono de Navidad. Introducir este incentivo para nuestros ciudadanos más vulnerables costará 27 millones de euros, una fracción del presupuesto total (14.000 millones de euros). Es un mensaje significativo para mostrar que valoramos a nuestra población de jubilados.

Pero implementar un salario mínimo de 15 euros pertenece al comité federal, no al gobierno estatal de Turingia.

Los salarios y los sueldos en Turingia son aproximadamente un 20% más bajos que en las regiones occidentales. Esta disparidad es insostenible. Las empresas necesitan talento fresco, y los altos salarios son cruciales para atraer y retener trabajadores cualificados. Además, un enfoque excesivo en la deportación de inmigrantes, como aboga la AfD, sería perjudicial. Pondría en riesgo nuestro sistema de atención médica y el turismo.

Su argumento apoya la introducción de una condición para conceder contratos solo a empresas que pagan un salario mínimo de 15 euros.

Usted es originario de Baden-Württemberg y ha pasado décadas en Frankfurt. Si sus conocidos del pasado le preguntan sobre la situación de Turingia, ¿cómo responde? ¿Cuál es la percepción general de los turingianos como de extrema derecha y antidemocráticos?

No culparé a los votantes de la AfD por sus decisiones. Busco entender sus motivaciones. Es crucial prevenir que las personas apoyen partidos antidemocráticos o populistas promoviendo la justicia en el sistema. Aseguro a mis amigos que la insatisfacción existe debido a las persistentes disparidades sociales entre el Este y el Oeste.

¿Cómo lo sabe, aparte de los salarios?

Mira la riqueza personal. Es en gran medida menos de la mitad de lo que es en el Oeste. Sin embargo, la gente necesita reservas. Por lo tanto, los recientes aumentos del 30% en los precios de los alimentos tienen un gran impacto en los niveles de vida de los residentes. Como resultado, muchos deben reducir los gastos, incluidas las vacaciones.

¿Hay algún límite a la extrema derecha? Aunque la insatisfacción es una emoción válida, no significa que deba votar por un partido de extrema derecha como la AfD de Björn Höcke.

Al volver a visitar Sonneberg, tienen un administrador del condado de la AfD. Sin embargo, la gente se está dando cuenta de su ineficacia; no está logrando logros significativos, especialmente en temas de inmigración. Su incapacidad para implementar una tarjeta de pago para solicitantes de asilo es reveladora. La AfD puede promover salidas del euro y la UE, pero los sacrificios que serían desastrosos para Turingia. Al mismo tiempo, siembran el miedo a los refugiados, lo cual es lamentable. Cualquier persona con un historial de migración es vista por ellos como un potencial criminal; proponen soluciones simples con consecuencias inaplicables.

La coalición de semáforo no es completamente inocente. La continua disputa es perjudicial para la comunicación. Sin embargo, el semáforo ha sido instrumental para navegar por las crisis. Hemos logrado obtener un precio de electricidad industrial que es menos costoso que antes de la crisis, pero está fallando en mostrar sus logros de manera efectiva. Esto hace que sea más fácil para los populistas capitalizar sus deficiencias.

El martes, estará haciendo campaña con Olaf Scholz en Jena. El ministro presidente de Brandeburgo, Dietmar Woidke, no se unirá a usted. ¿Habría sido más fácil sin la visita del Canciller?

Estoy agradecido por su presencia. Es nuestro canciller nacional. Siempre podemos usar su apoyo. Los problemas dentro de la coalición de semáforo están fuera de nuestro control, aunque no es culpa del SPD; son nuestros socios de coalición.

Pero la insatisfacción tiene sus raíces. Las tasas de delitos han aumentado realmente, según las estadísticas de delitos de la policía. Y eso está en su área de responsabilidad.

Thuringia sigue siendo uno de los estados más seguros. Aunque puede haber fluctuaciones periódicas, es normal. El uso de armas de fuego, los homicidios y el asesinato han disminuido. Por otro lado, los delitos contra la propiedad han aumentado. Sin embargo, no negaré el aumento de la delincuencia entre los inmigrantes. La mayoría de estos incidentes ocurren en instalaciones de recepción. También estamos viendo delitos que involucran cuchillos. En Thuringia, actualmente estamos elaborando legislación para zonas sin armas para dar más opciones a la policía. Los que desobedezcan enfrentarán graves consecuencias, incluidas deportaciones rápidas a sus países de origen.

Pero esa estrategia no está funcionando, ¿verdad? El canciller Scholz prometió en su momento deportaciones masivas, pero poco se ha avanzado.

Llevo en cargo de migración desde diciembre. Antes de eso, el tema era gestionado por el socio verde del Ministerio de Justicia, lo que llevó a importantes deficiencias. El proceso inicial de recepción fue caótico en ocasiones. Hemos mejorado el caos y deportado un 60% más de personas. Estamos deportando a reincidentes y delincuentes de alto riesgo. Mucho ha cambiado.

Si quieres seguir siendo Ministro del Interior, el SPD debe formar parte del próximo gobierno. Has rechazado la anterior coalición roja-roja-verde. ¿Estás cambiando de bando?

Roja-roja-verde no tiene futuro. Es una sencilla ecuación matemática. Las encuestas lo dejan claro. Esta combinación ya no es popular.

¿Fueron los cinco años de gobierno minoritario estancados, como afirman los críticos?

Un gobierno minoritario fue desafiante debido a la falta de un socio de tolerancia confiable al principio. Inicialmente, la CDU colaboró. Cuando no hubo nuevas elecciones porque la CDU ya no las deseaba, tuvimos que manejarnos sin mayoría. Fuerte recomendación en contra de tal situación. No funcionó bien. Logramos tomar decisiones cruciales, como el presupuesto, pero siempre fue largo y difícil. Se tomaron algunas decisiones impulsivas. Fuerte recomendación en contra.

¿Tu rechazo a Roja-roja-verde también fue un intento de formar una alianza con CDU, SPD y BSW?

Thuringia necesita urgentemente un gobierno de mayoría. Por supuesto, estamos abiertos a esa posibilidad. En un gobierno así, priorizaríamos los temas sociales.

La única opción viable es una alianza de CDU, SPD y BSW.

Eso parece. Una coalición de dos partidos no funcionará, por lo que se debe establecer una de tres partidos. Eso solo funcionará con el SPD.

CDU y SPD han colaborado antes. Pero ¿no tienes reservas sobre el BSW si Sahra Wagenknecht comienza a gobernar desde Berlín o el Sarre?

El BSW sigue siendo un misterio. Realmente no tienes idea de sus intenciones. Su programa no ofrece muchas respuestas. Hay componentes de izquierda, así como nacionalistas. He conocido a algunas personas prácticas, como la candidata principal Katja Wolf. Eso sería un buen punto de partida para mí. La pregunta es si la señora Wagenknecht lo aprobará.

La señora Wagenknecht está estableciendo condiciones para la participación gubernamental desde el exterior, especialmente en temas que Thuringia no puede decidir, como las entregas de armas a Ucrania o la ubicación de misiles estadounidenses en Alemania. Eso no funcionará. Ni la CDU ni el SPD pueden cumplir con esas condiciones. Si el BSW se enfoca en lo que es importante para Thuringia, una coalición sería posible.

Ese sería el lema: todos contra el AFG, y exactly what Höcke wants. Then they can say again: We stand alone against the rest. Can this be resolved?

You see, with the AFG, unlike the BSW, we understand their intentions clearly: they are a racist, far-right party. They categorize people into good and evil. This contradicts the Basic Law. Cooperation is therefore impossible by default. The AFG seeks to discredit us as an "outdated party." In reality, we are Germany's oldest democratic party. We are proud of that.

Volker Petersen entrevistó a Georg Maier.

