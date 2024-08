- ¿Está su nuevo bar a punto de cerrar?

Los emigrantes conocidos de "Adiós Alemania", Steff Jerkel (54) y Peggy Jerofke (48), han abierto no menos de nueve negocios gastronómicos en Mallorca a lo largo de los años. Mientras Jerofke actualmente dirige su establecimiento "Tiki Beach" en Cala Ratjada, su reciente pareja se había hecho ilusiones de tener éxito con el bar deportivo "Sharky's". Sin embargo, este último parece estar enfrentando problemas insuperables, según informaron en "Mallorca Zeitung".

Steff Jerkel: "Si un concepto no funciona..."

Por lo tanto, "Sharky's" estuvo temporalmente cerrado a mediados de julio, y la reapertura planeada para finales de julio nunca se materializó. "En este momento, no parece que vayamos a reabrir", reveló Jerkel al periódico. Además, dijo: "Si un concepto no funciona, debes desconectar, tomar un respiro, pensar en por qué no funcionó y volver más fuerte y mejor".

Peggy Jerofke, la prometida de Jerkel, también está de acuerdo: "Fue la decisión correcta. No solo Steff, todos hemos sido derribados". El concepto del bar deportivo no funcionó, y ahora necesitan tomarse un tiempo para pensar en los siguientes pasos.

Compromiso en junio para la apertura de "Sharky's"

La famosa pareja de televisión encuentra positivo que algunos empleados de "Sharky's" pudieron encontrar trabajo en "Tiki Beach", que es dirigido por Jerofke. Los "Adiós Alemania" están ahora enfocando más en su vida familiar. "Porque la salud y el tiempo en la vida es lo más importante. Nadie te lo devuelve", dice Jerkel y está contento de tener más tiempo para pasar con su familia: "Estamos disfrutando de lo que tenemos".

Peggy Jerofke y Steff Jerkel se hicieron conocidos a través del programa de VOX "Adiós Alemania" a partir de 2014. Se conocieron en Arenal en 1998, se mudaron a Mallorca en 2009 y abrieron un restaurante griego allí, seguido de varios otros establecimientos. Se mudaron a la "Casa de Verano de las Estrellas", Peggy Jerofke compitió en "La Lucha de las Estrellas de la Realidad" en RTLzwei en 2023, y Steff Jerkel ganó la segunda temporada de "El Gran Promi-Bussen" en ProSieben en diciembre de 2023. La pareja se separó brevemente en 2022 y celebraron un regreso del amor unos meses después, incluyendo un compromiso el 10 de junio de 2024 en la apertura de "Sharky's".

A pesar de las luchas con "Sharky's", Steff Jerkel enfatiza la importancia de evaluar los conceptos fallidos y aprender de ellos, diciendo: "Si un concepto no funciona, debes desconectar, tomar un respiro, pensar en por qué no funcionó y volver más fuerte y mejor".

