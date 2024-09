Esta semana, la Reserva Federal sorprendió a varios inversores con una reducción de tasas de interés extensa.

¿Qué hizo que esta situación fuera diferente?

La reducción de 0.5 puntos porcentuales en las tasas de interés que finalmente implementó la Reserva Federal no estaba en línea con las expectativas de los operadores una semana antes. En cambio, se esperaba ampliamente una disminución de 0.25 puntos porcentuales, según sugieren los contratos de futuros de la tasa de fondos federales, que reflejan las expectativas del mercado sobre las acciones del banco central en las reuniones venideras.

A medida que se acercaba la reunión de dos días de política de la Fed, el viernes, la probabilidad de una reducción de 0.5 puntos porcentuales en lugar de una de 0.25 puntos porcentuales estaba dividida al 50-50. Sin embargo, el lunes, las probabilidades habían cambiado ligeramente hacia una disminución de 0.5 puntos porcentuales, aunque no en la medida típica justo antes de una reunión, lo que indica incertidumbre persistente sobre las intenciones de la Reserva Federal.

La incertidumbre de los inversores regarding la decisión inminente de la Reserva Federal puede haber sido un reflejo de las incertidumbres internas entre los funcionarios antes de la reunión. Sin embargo, esto no necesariamente significa que las decisiones de tasa futuras serán desafiantes para el mercado de prever.

Powell: los funcionarios de la Reserva Federal dejaron en el aire el tamaño del recorte antes de la reunión de septiembre

Durante un discurso importante en la reunión económica anual de la Reserva Federal en Jackson Hole, Wyoming, el mes pasado, Powell declaró que era "hora de bajar las tasas de interés". Sin embargo, no especificó la magnitud o el ritmo de los recortes.

El miércoles, Powell admitió este error, reconociendo que los funcionarios del banco central también "lo dejaron en el aire antes del período de blackout". A los funcionarios de la Fed se les prohíbe discutir la política monetaria durante el período de blackout, que se extiende antes y después de cada reunión.

En los días previos a la reunión de la Reserva Federal de este mes, se publicaron dos informes económicos importantes: el Índice de Precios al Consumidor (IPC), una medida de los aumentos de precios de los bienes y servicios para los consumidores, y el Índice de Precios al Productor (IPP), que sigue los precios a nivel mayorista para las empresas.

El informe del IPC indicó que la inflación anual disminuyó al 2,5% en agosto, la menor tasa desde febrero de 2021. Mientras tanto, el informe del IPP mostró que los precios al por mayor disminuyeron en agosto a una tasa del 1,7% desde un aumento anual del 2,1% en julio.

Estos datos habrían motivado a algunos funcionarios de la Reserva Federal a reconsiderar sus posiciones. Por ejemplo, el gobernador de la Fed Christopher Waller dijo que las cifras de inflación lo llevaron a abogar por una reducción de 0,5 puntos porcentuales, aunque anteriormente creía que una reducción de 0,25 puntos porcentuales sería apropiada.

Incluso cuando la Reserva Federal estaba a punto de anunciar su decisión, muchos economistas principales de las instituciones financieras aún creían que el tradicionalmente cauteloso Powell optaría por una reducción de 0,25 puntos porcentuales.

La reducción de 0,5 puntos porcentuales de la Reserva Federal no fue aprobada unánimemente

Finalmente, todos menos uno de los miembros del comité de política monetaria de la Fed apoyaron la reducción de 0,5 puntos porcentuales que anticipaban los operadores. Esto marca la primera instancia en más de dos años en que una decisión de tasa de interés no fue unánime.

La única disidente, la gobernadora de la Fed Michelle Bowman, se opuso a una reducción más grande de 0,5 puntos porcentuales, argumentando que podría aumentar innecesariamente la demanda y potencialmente reavivar la inflación. Su postura puede dar una pista sobre las discusiones internas que podrían haber tenido lugar durante las reuniones futuras.

Bowman también expresó su preocupación de que la reducción más grande aprobada por el comité podría ser percibida como una victoria prematura en el mandato de estabilidad de precios. Sin embargo, Powell enfatizó que nadie estaba celebrando en la reunión, diciendo: "No estamos diciendo 'misión cumplida' ni nada por el estilo".

En esta reunión, Powell probablemente haya ejercido una "influencia más fuerte de lo usual" para convencer a los miembros del comité de aprobar una reducción más significativa. Powell buscó desmentir las especulaciones de que esto era un movimiento de alcance, afirmando: "No creemos que estemos retrasados".

Con el ciclo de recortes en marcha, los funcionarios ahora enfrentan decisiones más complejas. Waller describió sus pensamientos sobre los posibles próximos pasos.

"Si los datos permanecen estables, podrías vislumbrar una reducción de 0,25 puntos porcentuales en la próxima reunión o incluso en la siguiente", dijo. Sin embargo, si los datos del mercado laboral se deterioran o los datos de inflación siguen sin cumplir las expectativas, una reducción de 0,5 puntos porcentuales podría ser necesaria en la reunión siguiente. Por el contrario, si la inflación acelera, Waller argumentó que hay un fuerte caso para no reducir en absoluto.

Esto revela que siempre habrá algún grado de incertidumbre en torno a las decisiones de la Reserva Federal hasta que se disponga de más datos económicos.

"But we do not expect Federal Reserve officials to intentionally obfuscate," said Husby.

La decisión de la Reserva Federal de reducir las tasas de interés en 0,5 puntos porcentuales tuvo un impacto significativo en el sector empresarial, ya que las tasas de interés más bajas suelen estimular el crecimiento económico y la inversión. Este movimiento se consideró una respuesta cautelosa al reciente descenso de la inflación y los precios al por mayor, según indican los informes del Índice de Precios al Consumidor y del Índice de Precios al Productor.

La falta de votación unánime entre los funcionarios de la Reserva Federal sobre este recorte de tasa de interés también refleja los debates continuos en la economía, destacando la complejidad y la importancia de las decisiones de política monetaria en la configuración del panorama económico más amplio, incluido el entorno empresarial y la economía nacional en general.

