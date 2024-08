Esta semana en la Convención Nacional Demócrata, Ella Emhoff mostró toda su colección de moda.

No es inesperado para aquellos que han estado siguiendo a Emhoff desde que Harris asumió el cargo. Emhoff, firmada con IMG Models, es una artista y diseñadora de moda que ha demostrado ser beneficiosa para la industria de la alta costura y parece estar lista para ampliar aún más su influencia si se une a la auténtica primera familia.

Sin embargo, Emhoff es conocida como la "Hija número uno de Bushwick" - el bastión de Brooklyn para los creativos, tatuados veinteañeros. Ha modelado para diseñadores como Proenza Schouler y Maisie Wilen, y ha destacado especialmente en la inauguración del presidente Biden en 2021 con un llamativo conjunto de houndstooth con lentejuelas.

En las últimas noches, la joven de 25 años ha insinuado su posible papel como "hija número uno" a través de sus elecciones de moda. Llevó un top de pañuelo de Helmut Lang y pantalones plisados con una posible apariencia de camuflaje inspirada en Chappell Roan, seguida de un clásico traje de cuadros Thom Browne con su cabello rizado natural recogido hacia atrás y un bolso de la marca cult Puppets and Puppets. En Instagram, captionó un clip lloroso con "Si me viste llorar en la televisión, NO, NO LO HICISTE", alabando a su padre, el segundo caballero Doug Emhoff.

El jueves, Emhoff habló en la convención, revelando que "Momala" entró en su vida cuando tenía 14 años - "un período que es notoriamente difícil para un adolescente", bromeó antes de elogiar a la vicepresidenta.

"Como muchos jóvenes, no entendía del todo mis emociones, pero no importa lo que fuera, Kamala estuvo allí para mí. Fue paciente, cariñosa y siempre tomó en serio mis sentimientos. No ha dejado de escucharme y no dejará de escuchar a todos nosotros".

Comparte el escenario con la sobrina y ahijada de Harris, destacando uno de los temas prioritarios de la convención: la importancia de la familia.

Para su discurso, lució un vestido azul bebé y blanco asimétrico y sin mangas con una falda de tul arrugada. La convención presentó diversas interpretaciones de la vestimenta de poder femenino, pero este conjunto mantuvo su atractivo moderno. Emhoff complementó el look con el dúo favorito de los Gen Z, calcetines blancos altos y zapatos Mary Jane negros, mientras que el escote dejaba al descubierto sus distintivos tatuajes de parches.

El vestido fue creado por el poder de las redes sociales, actor y diseñador Joe Ando, quien publicó un video de su reacción alegre después de terminarlo. Ando escribió que la creación tardó tres días y que Emhoff ella misma mejoró el detalle de flores en el tirante del hombro.

Quizás, este conjunto envía un mensaje contundente a los diseñadores para que reconsideren los códigos de vestimenta anteriormente adheridos por las líderes femeninas, primeras damas y primeras hijas, inaugurando así una nueva era de vestimenta política joven y moderna.

