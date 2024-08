- Está regalando sus no-gos de moda en el otoño.

Aunque el verano aún está en su apogeo, no es demasiado temprano para empezar a pensar en la moda para los días más frescos del otoño. A medida que miramos hacia la temporada de otoño/invierno que se avecina, el diseñador Steffen Schraut (54) comparte sus consejos de moda para evitar en los meses más fríos. Su última colección ha estado disponible en QVC desde finales de julio. Aunque Schraut aboga por liberarse de las dictaduras de la moda, aún hay algunas cosas que sugiere evitar.

¿Cuáles son tus consejos de moda para evitar en la temporada otoño/invierno 2024?

Steffen Schraut: Las botas gruesas o de uso pesado pueden ser un desafío para muchas mujeres y deben combinarse cuidadosamente para evitar verse oversize. A menudo son pesadas y tienen suelas rígidas, por lo que están en mi lista de no-gos. Para aquellos que aún quieren un zapato de declaración, las botas hasta la rodilla de colores llamativos son una excelente alternativa. Tengo un modelo en mi colección de QVC hecho de cuero aterciopelado con punta y tacón de moneda en fucsia y verde pino, muy femenino y tendencia. Una opción casual para el otoño también son las zapatillas con una suela ligeramente más robusta.

¿Y sobre las partes de arriba?

Schraut: Lo primero que se me viene a la mente son los suéteres con logotipos, ya que he visto algunas versiones poco favorecedoras últimamente. A menudo se ven demasiado estridentes y distraen de la estética general del conjunto. En general, los logotipos no quedan bien en las prendas de punto y tienden a difuminarse. Si aún quieres hacer una declaración, te recomendaría estampados, parches o un collar llamativo sobre una simple camisa. Otra cosa que no para el otoño y el invierno son las tops cortos. Simply no encajan en la estética de la temporada y no son prácticos cuando hace mucho frío.

¿Qué chaquetas debemos usar en el otoño y el invierno, y cuáles debemos evitar?

Schraut: Me encanta la variedad de chaquetas en las estaciones más frescas, así que lo que sea que te guste está bien. Sin embargo, un no absoluto es el pelo real. No solo es poco ético, sino también pasado de moda. Si te gusta la apariencia de piel, opta por alternativas sintéticas. Una opción más moderna y acogedora es la piel de oso, que fue tendencia el año pasado y continuará este otoño y invierno.

Faldas, pantalones, ... ¿qué debemos mantener en nuestros armarios?

Schraut: Los vaqueros desgastados con agujeros fueron populares durante mucho tiempo, pero te aconsejaría evitarlos para la temporada que se avecina. Espero un regreso a una elegancia más relajada. No solo es un upgrade para tu apariencia, sino que también aumenta tu confianza en ti mismo.

