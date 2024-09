Todos los diecisiete espectáculos durante su gira han estado completamente vendidos. - ¿Está Oasis contemplando actuaciones en vivo adicionales y otro lanzamiento musical?

Los hermanos Gallagher, Noel (57) y Liam (51), han causado un gran revuelo con el anuncio de un regreso de Oasis. Según el tabloide británico "The Sun", alrededor de 7 millones de personas han mostrado interés en las 17 fechas de la gira por el Reino Unido, Escocia, Gales e Irlanda reveladas el pasado sábado (31 de agosto), con 1,2 millones de entradas a la venta. Una fuente interna dijo al periódico que "millones de fans de Oasis quedarán decepcionados hoy", ya que Noel y Liam están considerando añadir más fechas. La gira de reunión en 2023 está destinada a sus fieles fans, con el objetivo de hacerles felices.

¿Solo un concierto de nostalgia?

Otra fuente confidencial compartió con "The Sun on Sunday" que Noel Gallagher está trabajando en nuevas canciones y podría pedirle a Liam que las cante. "Noel sabe que es sobre los éxitos, pero no quiere que sea solo un concierto de nostalgia", dijo la fuente. Tiene varias canciones listas y "si las cosas siguen yendo bien con Liam, podría ser nada menos que asombroso".

Debido a la esperada multitud para sus conciertos de reunión en 2025, Oasis añadió tres fechas más a su gira antes de la preventa. Liam Gallagher anunció esta noticia él mismo en la plataforma de redes sociales X. Además de los 14 conciertos de verano anunciados anteriormente, se añadieron tres más debido a la gran demanda: en Heaton Park en Mánchester el 16 de julio, en el estadio de Wembley en Londres el 30 de julio y en Edimburgo el 12 de agosto.

El 27 de agosto de 2024, el grupo puso fin a los rumores de reunión con una publicación y la leyenda "Está sucediendo, es real". Anunciaron la gira "OASIS EN VIVO '25" que serían las únicas fechas europeas del próximo año, con fechas posteriores para otros continentes.

Después de años de disputas, los hermanos Liam y Noel pusieron fin a Oasis en 2009. La banda comenzó en 1991. Después de la disolución de la banda, han habido rumores continuos de una reunión de Oasis.

