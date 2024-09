Esta madre está proporcionando a los niños locales ropa, recursos educativos y una conexión con su patrimonio indígena como parte de su comunidad.

En 2012, para Elisia Manuel, una de esas llamadas telefónicas apremiantes llegó. La situación requería atención inmediata, involucrando a un infante que necesitaba atención crítica.

Como un gestor de casos dijo, "Tienes 48 horas y necesitamos ese asiento de coche de vuelta". Esta realización encendió un cambio en Manuel, impulsándola a explorar y asignar recursos necesarios.

La trayectoria personal de Manuel como padre de acogida y madre adoptiva la motivó a iniciar la organización sin fines de lucro Tres Milagros Preciosos, una asociación de voluntarios que apoya a jóvenes y familias native americanas desfavorecidas.

Identificándose como Apache y Mexicana, Manuel y su esposo, Tecumseh, miembro inscrito de la Comunidad India Gila River, obtuvieron la licencia de padres de acogida con la tribu de Tecumseh en Arizona. Esta región suele sobrerepresentar a niños native americanos en el sistema de acogida, al mismo tiempo que encuentra una escasez de padres de acogida native americanos.

Seis meses después de convertirse en madre de cuatro niños menores de dos años, Manuel describió su experiencia como "abundantemente bendecida".

Para apoyar a niños y cuidadores native americanos, Manuel comenzó a recolectar elementos fundamentales como ropa, pañales, productos de tocador y juguetes antes de distribuirlos desde su almacén en la Comunidad India Gila River.

"Si una madre no puede permitirse pañales o una persona joven necesita calzado, entonces trataremos de satisfacer sus necesidades si tenemos los recursos", explicó Manuel.

A medida que Manuel ampliaba su participación en su comunidad, se dio cuenta de que la ayuda a menudo se necesitaba más allá de las familias de acogida y adoptivas. Hoy, ayuda a abordar estas brechas y proporciona recursos adecuados a niños native americanos.

Manuel también encontró cuidadores preocupados por preservar las raíces culturales e históricas de los niños.

"En Arizona, tenemos 22 tribus significativas a nuestro alrededor", dijo Manuel. "Padres de acogida y abuelos no native, incluso hogares de grupo, preguntan: '¿Cómo puedo establecer las conexiones culturales de mis hijos?'"

Manuel comprende la importancia de los lazos familiares y culturales después de su propia experiencia.

"No sabía sobre mi lado Apache", admitió. "Cuando tenía casi 30 años, descubrí más. Me recibieron calurosamente, me bendijeron mucho y realizaron una ceremonia especial en mi casa (nombrándome Girasol Hermoso). Me sentí apoyada y querida. Esto es lo que quiero para estos niños".

Por lo tanto, Manuel comenzó un proyecto que involucró a ancianos para construir colchas tribales para niños en cuidado de acogida. Además, su organización sin fines de lucro facilita clases de trabajo con cuentas, talleres educativos y cursos de padres.

En mayo, celebraron el segundo powwow, un ritual de bendiciones, música, tambores y bailes, que atrajo a personas native americanas de todas las tribus.

Para adolescentes como Jaycob, de 17 años, que fue adoptado en una familia no native a los 7, esta ocasión ofrece una oportunidad para preservar sus raíces y cultivar la auto-conciencia.

"Hay muchos niños que se parecen a mí, luchando por encontrar su lugar", indicó Jaycob. "Esto les ayuda. Me motiva a descubrir toda la información que pueda sobre mí y mi comunidad".

Manuel y su organización sin fines de lucro atienden a más de 800 niños y familias native americanas anualmente, ofreciendo programas y eventos culturales. En última instancia, ella enfatizó la creación de hogares seguros, optimistas y culturalmente sensibles para niños native americanos, independientemente del trasfondo de los cuidadores.

"Hay muchos niños native americanos en cuidado. Anhelo que los niños visiten y se relacionen con su sentido de identidad y cultura siendo visibles", expresó Manuel con pasión. "Realmente deseo que los niños sepan que siempre serán reconocidos, amados y conozcan su historia".

