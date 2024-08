Esta Kamala Harris debería inducir a Trump a arrodillarse en sumisión.

En la Convención Demócrata, hay un posible líder futuro en exhibición que parece encarnar todas las cualidades adecuadas: duro en política exterior, compasivo con las preocupaciones de las personas y rebosante de energía por los valores de Estados Unidos. Kamala Harris parecía lista para enfrentar a Donald Trump.

No puedes entender verdaderamente a alguien a menos que sepas lo que no es. Harris no es un showman como Barack Obama, ni ha pasado décadas negociando en el Congreso como Joe Biden. No es un político camaleón ni un hombre blanco rico fabricado por la élite. Algunos pensaron que no era una gran oradora - hasta la noche del jueves en Chicago, donde el lugar rebosaba de gente mientras Harris obtenía la nominación presidencial demócrata. Y con un discurso poderoso, ella efectivamente borró las dudas sobre sus ideologías, habilidades y posible presidencia.

El ambiente estaba eléctrico de nuevo cuando ella subió al escenario, tardando unos minutos en agradecer a todos. "Ahora, vayamos al grano", repitió, antes de que el nivel de ruido disminuyera lo suficiente para compartir su historia. Habló sobre su familia, los valores con los que creció, dónde se crió. Contó por qué decidió convertirse en fiscal: "Una amiga cercana me confesó que había sido abusada sexualmente por su padrastro". Harris immediately tomó a su amiga bajo su protección. "Me convertí en fiscal para proteger a personas como ella, porque creo que todos tienen derecho a la seguridad, la dignidad y la justicia". La multitud rugió en aprobación.

La introducción fue un poderoso preludio al momento histórico de la noche. Sus motivaciones personales, seguidas de su incansable compromiso de servir al pueblo en la sala del tribunal. Y luego, "En nombre de todos los estadounidenses, independientemente del partido, la etnia, el género o el idioma de su abuela, acepto su nominación". El aplauso fue ensordecedor. Harris se presentó como la candidata esperanzada y positiva de la unidad. Su oponente, el republicano Donald Trump, fue pintado como la fuerza divisiva.

Harris se convirtió en la primera mujer negra y la segunda mujer en ser públicamente nominada dentro de su partido esa noche - un momento histórico. Muchas mujeres han aspirado a ser presidentas de Estados Unidos, pero solo una llegó a la nominación de los dos partidos principales. Pero Hillary Clinton fue detenida por Trump en 2016. El discurso de Harris esa noche podría ser su única oportunidad de dar forma a su imagen entre los votantes indecisos e independientes - sin ser inmediatamente distorsionado, como sucedió el 10 de septiembre, cuando se enfrentará a su oponente, Donald Trump, en un debate televisado.

Ella dominó el comienzo de su discurso. Ahora, Harris necesitaba demostrar que tenía lo que se necesita para ser presidenta. Lo hizo al criticar repetidamente a su oponente republicano y posicionarse como su antítesis. Se presentó como una campeona del pueblo y lo pintó como alguien que solo actúa en su propio interés. "Trump no es un hombre serio, pero las consecuencias de tenerlo en la Casa Blanca serían muy serias", advirtió en un momento.

Promesas a la Clase Media

Harris prometió abordar los problemas cotidianos de los estadounidenses, hacer que la atención médica y los medicamentos sean asequibles y proporcionar préstamos para pequeñas empresas. Quería fortalecer la clase media y poner fin a la crisis habitacional, a diferencia de Trump, que solo ofrecía recortes fiscales para sus amigos ricos. Pretendía influir en la opinión pública sobre este tema centrándose en las preocupaciones cotidianas.

El tema del aborto revivió a los votantes demócratas, por lo que Harris se sumergió en él. Los republicanos y Trump planeaban limitar el acceso a los anticonceptivos y prohibir los abortos a nivel nacional, con o sin la aprobación del Congreso, dijo. "Él planea nombrar un coordinador nacional antiaborto y exigir a los estados que informen los abortos y los abortos espontáneos de las mujeres". Estas acusaciones se basaron en el conservador "Proyecto 2025", un programa gubernamental en el que muchos en el círculo de Trump contribuyeron, pero del que el ex presidente se distanció públicamente. "Están completamente locos", concluyó Harris.

Muchos estadounidenses creían que Trump estaba mejor equipado para manejar la inmigración en la frontera sur de México. Los republicanos intentaron pintar a Harris como un fracaso, pero la demócrata explicó hábilmente cómo Trump sabotajeó los acuerdos con los conservadores en el Congreso, pensando que ayudaría a la campaña de Biden. "Me niego a usar nuestra seguridad como una herramienta política", dijo. "Como presidenta, restableceré ese acuerdo y lo firmaré". Incluía disposiciones para más agentes de la Patrulla Fronteriza y una reducción significativa en los tiempos de procesamiento de solicitudes de asilo. Harris también prometió una reforma migratoria integral.

No Retroceder ante los Tiranos

Harris demostró su determinación y prometió que, si fuera elegida, Estados Unidos mantendría las fuerzas militares más fuertes y formidables del mundo. Estados Unidos necesitaba liderar el mundo, no amenazar con abandonar la OTAN como hizo Trump, ni animar al presidente ruso Vladimir Putin. "Cinco días antes de que Rusia invadiera Ucrania, me reuní con el presidente Zelensky", dijo, demostrando sus habilidades de liderazgo y prometiendo: "Como presidenta, estaré con Ucrania y la OTAN".

La candidata logró apelar tanto a Israel como a los palestinos. Cuando dijo que estaba trabajando para ayudar a los palestinos a "ejercer su derecho a la autodeterminación", la multitud estalló en aplausos; era un tema controvertido entre los demócratas que alienó a los progresistas y a los votantes jóvenes de Biden, especialmente en el estado crucial de Michigan, donde vivían muchos votantes árabe-americanos. Harris ahora mostró su dureza: "No me doblegaré ante la voluntad de los tiranos y los dictadores como Kim Jong Un que apoyan a Trump; ellos saben que es fácilmente influenciado por la adulación y los favores. Saben que Trump no los responsabilizará, porque él mismo quiere ser un dictador".

Harris muestra su liderazgo contundente, pasando fácilmente a un tono más franco. Usando un tono más suave, vuelve a abogar por la unidad de todos los estadounidenses y los valores patrióticos apreciados, posicionándose como una figura unificadora. ¡Y de repente, globos cayendo del techo, y "Freedom" de Beyoncé resuena! El mensaje es inequívoco, aunque surge un hecho evidente: Trump debe prepararse para una batalla difícil contra una Kamala Harris con esta presencia.

Tras su discurso poderoso, Harris tranquilizó a su audiencia, diciendo: "No estoy aquí para dividirnos, estoy aquí para unirnos". A pesar de los esfuerzos de su oponente, declaró: "No voy a permitir que Donald Trump me defina a mí o a mi candidatura con sus falsedades y calumnias".

