¿Está Israel preparado financiera y militarmente para otro conflicto de gran envergadura?

La confrontación contra Hamas ha cobrado un precio en las fuerzas armadas israelíes, con soldados que apenas descansan, oficiales militares citando tropas insuficientes, la economía enfrentando su mayor caída en años y una creciente demanda pública de un alto el fuego y negociaciones de rehenes.

Persiste la incertidumbre sobre si Israel tomará la decisión – o será forzado a hacerlo – de iniciar una invasión terrestre en Líbano. Sin embargo, la pregunta sigue en el aire: ¿Puede la nación sostener un segundo frente de batalla?

Desde el 8 de octubre, el día siguiente al ataque mortal de Hamas contra Israel, ha habido intercambios consistentes de fuego en la frontera entre Hezbolá y el ejército israelí. Hezbolá comenzó a disparar contra Israel para desafiar el conflicto en Gaza, insistiendo en un alto el fuego allí como prerequisite para poner fin a sus hostilidades.

Las tensiones aumentaron Recently when Israel hirió a varias personas en todo el Líbano al detonar sus radioteléfonos y walkie-talkies – dispositivos ampliamente utilizados por Hezbolá. Los incrementos de fuego de represalia que siguieron.

Si Israel decide librar una guerra a gran escala contra Hezbolá, los analistas militares sugieren que la nación se enfrentaría a un adversario considerablemente más fuerte que Hamas – y incurriría en costos correspondientes.

"Hezbolá no es Hamas", declaró Yoel Guzansky, investigador senior del Instituto para Estudios de Seguridad Nacional (INSS) en Tel Aviv, quien sirvió en el Consejo de Seguridad Nacional de Israel bajo tres primeros ministros. Hezbolá es, enfatizó, "un estado dentro de un estado" con capacidades militares mucho más avanzadas que su contraparte de Gaza.

Durante el fin de semana, Hezbolá realizó una de sus incursiones más profundas en Israel, con informes de que el ejército israelí experimentó impactos en Kiryat Bialik, Tsur Shalom y Moreshet, cerca de Haifa, a aproximadamente 40 kilómetros (25 millas) al sur de la frontera.

Los enfrentamientos transfronterizos del año pasado ya han llevado al desplazamiento de más de 62,000 residentes israelíes de sus hogares en el norte, lo que ha resultado en la muerte de 26 civiles y 22 soldados y reservistas, según informes de los medios israelíes. Antes del reciente aumento de tensiones, más de 94,000 personas habían sido evacuadas, con más de 740 fallecidos en el lado libanés, incluyendo alrededor de 500 combatientes de Hezbolá, según Reuters. Solo desde el lunes, los ataques israelíes han cobrado al menos otras 558 vidas y desplazado a 16,500 personas, según las autoridades libanesas.

Algunos de los principales desafíos de Israel en un posible conflicto en aumento con Hezbolá incluyen:

Un adversario más fuerte

El grupo islamista chiita aliado más cercano de Irán ha demostrado armamento más sofisticado en el último año y también se beneficia de la profundidad estratégica gracias a sus partenaires y aliados en todo el Oriente Medio – en países como Iraq y Yemen.

Mientras que la fuerza militar de Israel ha crecido significativamente desde su último conflicto en Líbano en 2006, cuando aún no poseía su sistema de defensa Iron Dome, las armas de Hezbolá también han evolucionado.

Se estima que Hezbolá mantiene entre 30,000 y 50,000 tropas, pero anteriormente este año, su líder Hassan Nasrallah declaró que su membresía supera los 100,000 combatientes y reservistas. Se cree que Hezbolá posee entre 120,000 y 200,000 cohetes y misiles.

Su activo militar más formidable es el misil balístico de largo alcance, con informes que estiman que posee miles, incluyendo más de 1,500 misiles de precisión con rangos de 250-300 kilómetros (155-186 millas).

Durante el ataque del fin de semana, Hezbolá afirmó haber atacado la base aérea de Israel en Ramat David con misiles Fadi 1 y Fadi 2, armas más poderosas creídas haber sido utilizadas por primera vez. La base está ubicada a aproximadamente 30 millas de la frontera con Líbano.

El ejército israelí no respondió a las solicitudes de comentarios sobre si la base había sido afectada. Los servicios de emergencia israelíes informaron tres víctimas como resultado de los ataques.

Behnam Ben Taleblu, investigador senior del think tank Fundación para la Defensa de las Democracias en Washington D. C., especializado en Irán y sus proxies, sugirió que "el peso de la guerra de estos proyectiles es similar al de la pesada Burkan IRAM (munición mejorada de cohetes asistidos por reacción) presentada por primera vez el invierno pasado contra Israel por Hezbolá, pero a una distancia significativamente mayor".

Los ataques de Hezbolá utilizando estos proyectiles, según Ben Taleblu, "representan una forma para el grupo de mantener su credibilidad sin sacrificar su liderazgo después de los ataques de comunicaciones y el golpe a líderes seniors la semana pasada por Israel".

Mizrahi sugirió que gran parte de la capacidad de Israel para luchar en un frente de dos frentes depende del apoyo de EE. UU.

"El IDF (Fuerzas de Defensa de Israel) puede luchar en ambos frentes durante un período prolongado, y poseemos las capacidades para hacerlo siempre y cuando obtengamos la munición de los estadounidenses", declaró Orna Mizrahi, experta en Hezbolá en INSS, agregando que en caso de una guerra a gran escala, EE. UU. probablemente intervendría para apoyar a Israel.

Israel también disfruta de una ventaja de inteligencia significativa, especialmente evidente en losremarkables ataques de la semana pasada a las comunicaciones de Hezbolá.

Analistas militares y autoridades militares citadas en fuentes de noticias israelíes afirman que el ejército israelí (IDF) está experimentando escaseces.

Al comenzar el conflicto contra Hamas, el ejército convocó a alrededor de 295,000 reservistas para aumentar sus números. Sin embargo, esta cifra es insuficiente.

Los enfrentamientos en Gaza y otros lugares también han colocado una pesada carga sobre los soldados, ya que hasta ahora 715 han perdido sus vidas desde el 7 de octubre, incluyendo a aquellos en el norte.

"Este es el conflicto más largo de su tipo en la historia de Israel, más largo que la Guerra de la Independencia en 1948", remarked Guzansky, yendo aún más lejos para decir que esto es lo que Hezbolá y Irán buscan, "para debilitar gradualmente a Israel".

"Para lanzar cohetes diariamente, a una escala menor, y para agotar al IDF, para sobrecarg

Israel's economy ha sufrido enormemente debido al conflicto continuo en Gaza, recibiendo un golpe significativo desde el inicio de los enfrentamientos del 7 de octubre. Decenas de miles de negocios han sido afectados a medida que los reservistas dejan a un lado sus vidas civiles para servir, y la economía del país está experimentando una contracción severa.

"It's disastrous for the Israeli economy, for the Israeli society," Guzansky comentó, enfatizando que las repercusiones durarán años.

De los 38 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Israel mostró la desaceleración económica más pronunciada entre abril y junio de este año, según el informe trimestral de la organización.

Según las estadísticas de la OCDE, la economía de Israel sufrió una contracción del 4.1% en las primeras etapas del conflicto en Gaza, y la contracción continuó, aunque a un ritmo más lento, durante el primer y segundo trimestre de 2024.

La contracción económica coincide con un aumento exponencial del gasto militar de Israel. Antes, Amir Yaron, gobernador del banco central de Israel, había pronosticado que el conflicto costaría a Israel entre 2023 y 2025 alrededor de 253 mil millones de shekels israelíes (67 mil millones de dólares), según informes de los medios de Israel. Esta cantidad equivale a aproximadamente el 13% del PIB de Israel, además de su gasto militar regular, que ha fluctuado consistentemente entre el 4.5% y el 6.5% del PIB, según datos del Banco Mundial.

La escalada del conflicto también ha afectado la calificación crediticia de Israel, lo que hace que el país tenga un costo más alto para endeudarse, con múltiples agencias de calificación crediticia degradándola desde el inicio del conflicto.

La agencia de calificación crediticia Moody's declaró el mes pasado que una guerra total con Hezbolá o Irán podría tener "consecuencias significativas para los emisores de deuda israelíes".

Una crisis de legitimidad

Un segundo frente, especialmente uno que pudiera infligir más daño a Líbano que a Israel, podría servir como un golpe final para varios países ya escépticos de la participación de Israel en Gaza, argumentan los expertos.

La simpatía global que Israel recibió inicialmente después de los enfrentamientos del 7 de octubre se ha convertido en críticas punzantes a medida que Israel enfrenta acusaciones de crímenes de guerra y genocidio en tribunales internacionales, que niega vehementemente.

Dentro de Israel, aunque el apoyo al conflicto en Gaza creció entre los israelíes al principio, las encuestas indican que ha disminuido en los últimos meses.

En cuanto a una guerra contra Hezbolá, los israelíes presentan una opinión dividida.

Una encuesta publicada por el think tank Instituto Democrático de Israel en julio reveló que el 42% de los israelíes cree que su país debería buscar un acuerdo diplomático con Hezbolá, a pesar del potencial de conflictos adicionales, mientras que el 38% cree que Israel debería buscar una victoria militar contra el grupo, incluso si eso significa un daño significativo a las áreas civiles.

A pesar de las opiniones divergentes, ahora hay menos apoyo para una guerra contra Hezbolá en comparación con las respuestas a finales de 2023, según la encuesta.

Guzansky dijo que la presión para la guerra puede ser más palpable en el norte de Israel, donde "la gente que ha perdido sus negocios, familias (están) divididas... la gente (está) muriendo".

Muchos de estos residentes, que han vivido cerca de la línea del frente durante casi un año, creen que "sólo una guerra a gran escala puede cambiar la realidad en el norte", agregó.

Dado

