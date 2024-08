- Esta es la IA de Bosque Negro en la que Elon Musk confía.

Una pequeña empresa de Friburgo está causando revuelo en la escena internacional de IA. Su nombre: Black Forest Labs. El startup lanzó su nuevo generador de imágenes, FLUX.1, el 1 de agosto, que, según Capital, fue utilizado millones de veces en su primera semana.

FLUX.1 crea una imagen adecuada a partir de una descripción de texto con un solo clic del ratón, similar a un diseñador gráfico profesional. En su versión más rápida, la inteligencia artificial tarda menos de diez segundos en hacerlo. Los expertos de la industria consideran que la IA de la Selva Negra es altamente competitiva con gigantes estadounidenses como OpenAI y Midjourney. Esto es notable considerando que la empresa detrás de ella solo tiene dos meses de edad y, supuestamente, emplea solo a 14 personas.

"Para los generadores de imágenes, la prueba de fuego es cómo representan las manos, el texto y las escenas complejas", dice Tristan Post, quien enseña IA y emprendimiento en la TU Múnich. En todas estas disciplinas, el modelo ha sido convincente hasta ahora en las comprobaciones aleatorias. "Eso es lo máximo que se puede lograr", concluye Post.

Mejor que los líderes de la industria

Según Black Forest Labs, FLUX.1 incluso supera a los generadores de imágenes líderes Midjourney V6 y DALL-E 3 de OpenAI en la llamada puntuación ELO, una prueba de rendimiento ampliamente utilizada para la inteligencia artificial. El recién llegado, por lo tanto, está causando sensación en la escena: en la plataforma de código abierto Hugging Face, FLUX.1 actualmente ocupa el primer y segundo lugar en diversas versiones y ha sido descargado más de 500,000 veces.

Los creadores del éxito sorpresa dejan que su tecnología hable por sí misma. Hasta ahora, solo han anunciado su generador de imágenes y han revelado poco más sobre sí mismos. "Estamos comprometidos a crear el estándar de la industria para los medios generativos", dicen. Pronto seguirá un generador de video.

Sin embargo, los fundadores Robin Rombach, Andreas Blattmann y Patrick Esser ya se han hecho un nombre en los círculos de la industria. Los tres investigaron previamente los fundamentos de la generación de imágenes artificiales en la Ludwig-Maximilians-Universität München bajo el renombrado profesor de IA Bjoern Ommer.

Su trabajo, entre otras cosas, resultó en el código para el generador de imágenes Stable Diffusion, que fue adquirido por el startup británico Stability AI en 2022. Rombach y Blattmann trabajaron allí como científicos hasta marzo de 2024. Sin embargo, la empresa casi se desmorona a principios de este año después de enfrentar dificultades financieras, ser demandada por Getty Images por presuntas infracciones de derechos de autor y tener numerosos proveedores de servicios terminados.

Con Black Forest Labs, los investigadores principales ahora tienen que demostrar que pueden hacer mejor que Stability AI y construir un modelo de negocio sostenible. La empresa ya ha asegurado una asociación con el sucesor de Elon Musk, X, que ha estado ofreciendo el generador de imágenes a sus clientes premium desde mediados de agosto. Será interesante ver cómo Black Forest Labs aborda las preguntas éticas relacionadas con la creación de contenido potencialmente engañoso en este contexto.

El startup también podría enfrentar preguntas legales incómodas en este sentido. "Se puede ver una clara mejora en comparación con otros modelos, pero parece que se han eliminado algunas barreras, como el uso de derechos de marca", dice el profesor de IA Bjoern Ommer, quien fue el supervisor doctoral de los fundadores. Por ejemplo, logotipos de Nike y Coca-Cola eran visibles en imágenes generadas por IA de FLUX.1 publicadas por usuarios en internet. La representación de políticos en un contexto desfavorable también es posible con esto.

Para seguir creciendo, el startup recently closed a first funding round of $31 million. The money comes from, among others, U.S. investment firms Andreessen Horowitz and General Catalyst, the Swabian investor Match VC, and prominent figures from Silicon Valley, including Y Combinator CEO Gary Tan.

However, the exact ownership details of Black Forest Labs cannot be viewed as the company is registered in the U.S. state of Delaware - a common scenario in international funding rounds.

The successful launch of the new image generator and the notable investors are likely to rekindle hopes in the German AI hub, which has long suffered from brain drain. "Black Forest Labs demonstrates that we in Germany are still capable of keeping up with international AI developments", says AI expert Tristan Post. At the same time, the surprise hit from Freiburg also underscores that the race for market leadership is still wide open.

