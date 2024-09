¿Está el presidente de Ucrania Zelensky cambiando los objetivos de Ucrania con la "Estrategia de la Victoria"?

Durante su viaje a EE. UU., el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, lleva consigo una "estrategia de triunfo". Aunque la información disponible es limitada, su objetivo es intensificar los desafíos para el mando ruso en la guerra. Sin embargo, ¿es esto factible y cómo obligará a Moscú a negociar?

Desde que asumió la presidencia hace más de cinco años, Zelensky, un exactor y magnate de la televisión, no ha adoptado el papel de político convencional. Actualmente, asistiendo a la Asamblea General de la ONU, su objetivo principal es presentar su estrategia de triunfo al presidente estadounidense Joe Biden, junto con los contendientes presidenciales Donald Trump y Kamala Harris. Esta estrategia se desvía de las normas diplomáticas tradicionales.

No se debe confundir esta estrategia con la fórmula de paz de Zelensky, que se discutió en la cumbre de la paz de Suiza en el verano. Este plan comprende diez objetivos estratégicos centrados en el futuro de Ucrania después del conflicto. No estaba destinado a establecer una base de negociación con Rusia.

Por otro lado, la estrategia de triunfo, que consta de cinco puntos, sigue siendo incierta. Sin embargo, sus objetivos centrales son claros: Ucrania busca persuadir a EE. UU. y a otros socios occidentales de que solo mediante la aplicación de extrema presión militar, económica y política a Rusia se podrá persuadir para que participe en conversaciones exhaustivas.

Controversia en torno a la "Estrategia de Triunfo"

El término "Estrategia de Triunfo" es controvertido en Ucrania. Resulta difícil establecer un triunfo definitivo desde la perspectiva de Kiev cuando Rusia continúa avanzando, aunque lentamente y con numerosas bajas, en la región rusa de Kursk y en el distrito ucraniano de Donetsk. Aunque la Kiev oficial mantiene la postura de restaurar la nación dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas de 1991, ha surgido una tendencia desde al menos el verano en la que Zelensky evita mencionar la necesidad de restaurar las fronteras militares de 1991, aunque los oficiales ucranianos a menudo se contradicen en este asunto.

Parece que Ucrania no espera tener suficientes recursos en el futuro previsible para recuperar completamente su integridad territorial. Por lo tanto, el objetivo principal es elevar el costo de este conflicto para Rusia hasta el punto en que el líder del Kremlin, Vladimir Putin, considere detener sus ataques contra Ucrania, sin establecer condiciones irrazonables para un alto el fuego, como se ha visto hasta ahora.

Pero ¿de dónde surge el término "Estrategia de Triunfo"? La popularidad del término se debe en parte al carisma de Zelensky para crear términos llamativos y presentaciones de relaciones públicas impactantes. Además, se refiere a la obligación legal de la administración Biden de elaborar la estrategia de triunfo de Ucrania.

Crítica en Ucrania

Hay incertidumbre sobre si Zelensky y su equipo no están sembrando expectativas irreales entre su población con su elección de palabras. Básicamente, después de dos años y medio de guerra, apenas hay ilusiones en la sociedad ucraniana de que esto terminará pronto, independientemente de las declaraciones de Zelensky. Es incierto por qué Rusia querría detener la lucha pronto en condiciones favorables, especialmente desde que Moscú parece estar en ventaja en la larga guerra de desgaste contra Ucrania.

Incluso figuras prominentes cercanas a la presidencia, como el político científico Volodymyr Fesenko, que proporciona consejos ocasionales a la administración, critican el término "Estrategia de Triunfo". "Es simplemente un diseño atractivo para las directrices de negociación de la delegación ucraniana en EE. UU.", resume el publicista Vitaliy Portnikov, que ha criticado consistentemente el presidencia de Zelensky.

Sin embargo, no hay preocupaciones significativas sobre el contenido de la estrategia de triunfo en Ucrania. En primer lugar, Kiev desea enfatizar y confirmar la urgencia de armas, municiones y ayuda financiera para el futuro próximo para continuar resistiendo a Rusia. Además, es evidente que Kiev exigirá permiso para atacar objetivos rusos con armas occidentales más avanzadas para elevar aún más el costo para Moscú.

Si bien la membresía en la OTAN durante el período posterior a la guerra, un componente de la "Estrategia de Triunfo", es actualmente poco probable, también es muy incierto si Ucrania obtendrá la autoridad para atacar Rusia con armas como Storm Shadow/SCALP o ATACMS. Sin embargo, está claro que Ucrania necesita urgentemente este permiso, incluso si Rusia ya ha reubicado la mayoría de sus aviones en la retaguardia. También parece claro que la membresía en la OTAN para Ucrania será la única garantía de seguridad para Kiev después de la guerra.

Por lo tanto, Ucrania no tiene más opción que seguir luchando por los máximos resultados. "Si Zelensky no hubiera presionado tanto a Biden, que es cauteloso, Ucrania podría no haber recibido ni la mitad de lo que ya ha recibido de EE. UU.", expresó recientemente el político científico Volodymyr Fesenko en la televisión ucraniana.

Es poco probable que Zelensky logre sus objetivos máximos durante su visita actual a EE. UU. Sin embargo, las decisiones pueden tomarse gradualmente. Por lo tanto, el éxito del viaje solo se puede evaluar de manera crítica en una etapa posterior.

Dado el conflicto militar en curso entre Ucrania y Rusia, el presidente Volodymyr Zelensky busca presentar su "Estrategia de Triunfo" al presidente Joe Biden, creyendo que la presión militar intensificada sobre Rusia podría obligar a Moscú a negociar. A pesar de la crítica en Ucrania sobre las expectativas irreales establecidas por el término "Estrategia de Triunfo", Zelensky argumenta que elevar el costo del conflicto para Rusia finalmente llevará a un alto el fuego sin condiciones irrazonables.

Lea también: