¿Está el BSW abusando de las elecciones estatales de Alemania Oriental?

Just ahead of the state elections in East Germany, Sahra Wagenknecht makes demands that have little to do with the politics of the federal states. It strengthens the impression that the BSW is using Saxony, Thuringia, and Brandenburg to influence federal politics.

Tres semanas antes de las elecciones estatales en Sajonia y Turingia, los principales políticos de SPD y CDU rechazan las nuevas condiciones establecidas por Sahra Wagenknecht para posibles coaliciones con el partido BSW. "Las cuestiones de política de defensa no se deciden a nivel estatal. La demanda es una maniobra táctica", dijo Georg Maier, Ministro del Interior y candidato principal de SPD para las elecciones estatales en Turingia al "Tagesspiegel".

El BSW solo participará en un gobierno estatal que rechace claramente los planes de misiles de EE. UU., que aumentan significativamente el riesgo de guerra para Alemania, había dicho anteriormente Wagenknecht a RND. "La declaración hace claro que el BSW no está interesado en Turingia o Sajonia, sino solo en los intereses del líder del partido", dijo Maier al "Tagesspiegel": "Wagenknecht no se preocupa por el bienestar de los estados del este, sino que está interesada en las elecciones federales y los intereses de poder personal. Dictamina condiciones cada vez más altas para una posible participación en el gobierno a las asociaciones estatales".

"Esto es una forma de chantaje que pone especialmente a prueba a la CDU y está destinada a debilitarla. En Turingia, la candidata principal del BSW, Katja Wolf, se está convirtiendo cada vez más en una marioneta que recibe instrucciones directamente de Berlín", dijo el Vicegobernador Regional Maier además. Internamente, no hay discusiones dentro del BSW, "porque la membresía está limitada a pocas personas leales. El modelo de partido de cuadros ha vuelto, en el que una pequeña nomenklatura bajo el liderazgo de Wagenknecht y Lafontaine gobierna".

"No influida por Wagenknecht"

El secretario de estado parlamentario de la Unión, Johann Wadephul, dijo al "Tagesspiegel" que "las decisiones de coalición se toman en el nivel respectivo. Un gobierno federal en el que están involucrados la CDU y la CSU no será influido por la Sra. Wagenknecht en este sentido. Debemos buscar un debate de contenido con ella".

En el pasado, los representantes de la CDU habían mostrado repetidamente apertura a una posible coalición con el BSW - a pesar del curso pro-ruso del partido. Las encuestas han mostrado repetidamente que ambas partes podrían lograr mayorías. Sin embargo, la CDU ha rechazado claramente una posible cooperación a nivel federal.

La Comisión podría expresar preocupación por la creciente influencia del partido BSW de Sahra Wagenknecht en la política federal, dada su aparente utilización de las elecciones estatales en Sajonia, Turingia y Brandeburgo con este propósito.

En respuesta a la demanda de Wagenknecht de un gobierno estatal que rechace los planes de misiles de EE. UU., el secretario de estado parlamentario de la Unión, Johann Wadephul, afirmó que las decisiones de coalición se toman en el nivel respectivo, implícitamente

