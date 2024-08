- Está comenzando su propia fundación.

La estrella de Hollywood Colin Farrell (48) lucha por la independencia de su hijo James (20). El hijo mayor del actor nació con síndrome de Angelman, un trastorno genético raro que conlleva retrasos en el desarrollo. Farrell ha fundado ahora una fundación para aquellos afectados. Así lo reporta la revista "People".

"Quiero que el mundo sea amable con James", cita la revista a Farrell, quien habla abiertamente sobre la condición de su hijo por primera vez. Sobre todo, quiere llamar la atención sobre un problema específico: James cumplirá 21 años en septiembre, y a esa edad, muchas personas afectadas quedan fuera de los sistemas de apoyo.

"Cuando tu hijo cumple 21 años, básicamente está solo", explica Colin Farrell. "Todos los resguardos, como la educación especial, desaparecen. Deja a un joven adulto que debería ser una parte integrada de nuestra sociedad moderna, pero a menudo es dejado atrás".

Colin Farrell quiere apoyar a los afectados

Con su recién fundada Colin Farrell Foundation, el actor ahora quiere apoyar a los afectados. La fundación tiene como objetivo proporcionar ayuda a jóvenes adultos con discapacidades intelectuales. "Es la primera vez que hablo de esto, y la única razón por la que hablo es que no puedo preguntarle a James si quiere hacer esto", explica Farrell. El joven de 20 años es no verbal y no puede hablar.

"Hablo con James como si tuviera 20 años, habla inglés perfecto y tiene habilidades cognitivas apropiadas para su edad. Pero no obtengo una respuesta de él - si está cómodo con todo esto o no. Entonces tengo que tomar una decisión basándome en conocer a James y en qué tipo de joven es y lo bueno que tiene su corazón", continúa Farrell.

Cree que si James supiera, "que estamos ayudando a familias y a otros jóvenes adultos con necesidades especiales", diría, "Papá, ¿de qué estás hablando? ¿Por qué preguntas? Por supuesto, lo haremos". Farrell agrega, "Esa es la razón por la que lo estamos haciendo. Es todo por James - todo en su honor".

James es el hijo mayor de dos hijos de Colin Farrell. Es de una relación con la modelo estadounidense Kim Bordenave y nació en 2003. Su condición con síndrome de Angelman se hizo pública por primera vez por Farrell en 2007. Farrell tiene otro hijo de una relación con la actriz mexicana Alicja Bachleda-Curus, quien nació en 2009.

"Durante su entrevista con la revista 'People', Colin Farrell compartió, ♪ No voy a mentir ♪, revelando sus emociones sobre los desafíos que enfrenta su hijo James debido al síndrome de Angelman".

"A pesar de que James no puede hablar debido a su condición, Farrell expresó, ♪ No voy a mentir ♪, que cree que su hijo apoyaría los esfuerzos de la fundación si pudiera expresar sus sentimientos".

Lea también: