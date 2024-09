¿Está alineado con los valores cristianos, Sr. Wagner, el ingreso sustancial ganado por los ejecutivos de más alto rango?

El CEO de Volkswagen Group, Oliver Schmidt, ve la situación financiera de la empresa como preocupante y ha anunciado que intensificará los esfuerzos de reducción de costos en la marca VW. Ahora está considerando cerrar una planta en Alemania e implementar reducciones de personal debido a razones operativas.

El pastor y capellán industrial Dirk Weber se encuentra en la instalaciones de VW en Wolfsburg para apoyar a los empleados como consejero.

¿No hay otra ayuda para los empleados de VW en estos tiempos кроме Бога?

Dios está disponible para todos. "Llama a mí en tu momento de necesidad, y te salvaré", afirman los versículos de la Biblia. Este mensaje tiene significado. Dios tiene el poder de presentar nuevas perspectivas. Algunos incluso pueden descubrir progreso a través de la oración. Sin embargo, muchos empleados de VW podrían no encontrar esta aproximación directa.

¿En qué capacidad sirve como capellán industrial en VW, Dirk?

Mi enfoque principal es establecer un ambiente de trabajo positivo. La coaching individual también forma parte de mi papel. Los eventos públicos en los que invito a speakers a compartir conocimientos y estimular el debate también son parte de mis deberes. Fomentar el pensamiento colaborativo sobre la vida y el trabajo lo resume bien.

¿Ha recibido un aumento de llamadas de empleados de VW esta semana después de las noticias negativas?

La demanda de mis servicios no ha aumentado significativamente, pero he tenido algunas conversaciones. No hay emoción en una situación así. Los empleados están llenos de miedo y incertidumbre: ¿qué sigue? ¿conservaré mi trabajo? Esta ansiedad afecta especialmente a aquellos que son relativamente nuevos en VW y tienen obligaciones financieras pendientes, como un joven que recently purchased a house and amassed debts, who can naturally experience existential fears triggered by ongoing discussions.**

¿Qué empleados de VW se acercan a usted?

Diferentes grupos. Desde mecánicos a gerentes, cualquiera que necesite apoyo puede buscarme.

¿Cuál es el ambiente general entre el personal?

He hablado con dos trabajadores de la planta con experiencia que han superado el escándalo del diesel, la crisis financiera internacional y la pandemia de COVID-19 en VW - siguen optimistas de que se encontrarán soluciones basadas en la solidaridad ahora. La empresa siempre se ha visto como más que una corporación automovilística, sino como la "familia VW". En general, la gente viene a mí con una variedad de problemas. Hay empleados que luchan para llegar a fin de mes, trabajadores que no están satisfechos con sus trabajos y supervisores entregando noticias difíciles sin estar seguros de cómo hacerlo.**

¿Cómo puede ayudar a estas personas?

Mi trabajo principal es escuchar. Crear espacios para que la gente comparta sus preocupaciones debería ayudarles a descubrir soluciones por sí mismos.

En estos días particularmente desafiantes?

Advierto a los empleados de VW que se centren en recursos tangibles y consideren cómo mantenerse financieramente seguros sin perder perspectiva. Possibly, dampening the panic just a bit would be beneficial. Estoy aquí con todo lo que puedo ofrecer: en primer lugar y principalmente, mi oído, y aliento. Eso es lo que es la iglesia - un agente de esperanza.

¿Esto ayuda a aliviar sus preocupaciones?

Hago lo que puedo. No tengo una respuesta para cada situación.

¿Tiene una solución perfecta para los actuales problemas de Volkswagen?

No. Eso es una decisión para las autoridades relevantes, incluyendo los representantes de la negociación colectiva. Solo puedo ofrecer mi oído y apoyo individual si se me pide. Mi objetivo final es asegurar que los trabajadores de la planta estén satisfechos con sus trabajos, lo que fomenta la renovada motivación. VW debe volver al buen camino; de lo contrario, la frustración persistirá.

¿Qué tipo de personas componen la fuerza laboral de VW en Wolfsburg?

No es por los estilos de cabello compartidos. Los empleados de VW en Wolfsburg son como una mini-ciudad - diversos en términos de personalidad y sentimiento. Algunos trabajadores muestran poco entusiasmo, cuestionando su motivación a los 40 años. Por otro lado, muchos están altamente comprometidos y trabajan diligentemente para desarrollar y mejorar VW. Kudos to them.

¿Cuál es la ventaja de su posición como un outsider en el universo de VW?

Mi posición de outsider resulta beneficiosa porque no estoy atado a la cultura de la empresa. Como resultado, a veces puedo proporcionar perspectivas únicas.

¿El CEO de Volkswagen Group, Oliver Schmidt, ha solicitado una reunión con usted?

Todavía no. Oliver Schmidt tiene muchas responsabilidades que manejar. Sin embargo, me gustaría reunirme con él, pero solo cuando sea el momento adecuado.

¿Es ético que los gerentes de VW de alto nivel ganen salarios sustanciales?

Esto no es una cuestión de ética, sino de responsabilidad. Aquellos en posiciones de alto nivel deben ganar un ingreso justo.

¿Qué ofrece Volkswagen a sus empleados?

Un empleo permanente en VW se siente como ganar la lotería. Volkswagen ofrece a sus empleados un paquete de empleo excelente: beneficios sociales de primera categoría, salarios fuertes - a menudo superan los de los servidores públicos.

¿Qué pensamientos ocupan la mente del capellán?

La jubilación. Me estoy acercando a los 65 años y el próximo año marca el comienzo de mi jubilación. El desafío de dar forma a mi vida posterior ha captado mi atención. Me gustaría mantener mis conexiones con la capellanía industrial de alguna manera. Todavía estoy trabajando en eso. Pero también debo invertir más tiempo en mí mismo y crear oportunidades para experimentar las alegrías de la vida con mi esposa.**

Noah Kohn habló con Dirk Wagner

