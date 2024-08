- Está agradecida con el difunto Richard Lugner.

A pesar de que Richard Lugner (1932-2024) llegó a la edad de 91 años, la muerte de "Mörtel", como se le conocía afectuosamente, sorprendió a muchos. Esto incluye a Bahati Venus, quien tuvo una relación con el constructor austriaco y fue llamada "Kolibri" por él.

Algunos podrían haber pensado "que duraría para siempre"

Los dos se conocían desde hace alrededor de once años. "Pero que sucediera tan repentinamente también fue una sorpresa para mí y muy impactante", explicó "Kolibri" en una conversación con "Krone.tv". El difunto era "realmente un fénix" en su capacidad para recuperarse. La gente asociaba a Lugner con la alegría en la vida "y también que duraría para siempre". Pero desafortunadamente, ni siquiera un Richard Lugner era inmortal, aunque siempre estaría presente en el corazón de la gente. Saber que ya no está ahí se siente irreal.

Lo que más apreciaba de él era que "trataba a todos a nivel de ojos". En su centro comercial "Lugner City" en Viena, hay personas que comenzaron con trabajos más simples y ahora tienen "un gran trabajo porque era muy abierto de mente y creía en la gente comprometida". Ni siquiera un título importaba. "Era exactly the opposite of pretentious", dijo Bahati Venus. Ella está agradecida con él "por todo lo que fue y lo que pude aprender de él". Lugner motivaba a todos a "alcanzar las estrellas" y no preocuparse por lo que piensen los demás.

"Mausi" y "Spatzi" también hablan

Las parejas de Lugner a menudo recibían apodos de animales. Además de "Kolibri", en las últimas horas también han hablado "Mausi" y "Spatzi", expresando sentimientos similares sobre Lugner. "Richard fue mi modelo a seguir y compañero de vida, tengo mucho que agradecerle", dijo Christina "Mausi" Lugner (59) en una declaración a la "Kronen Zeitung". Los dos estuvieron casados ​​desde 1991 hasta 2007. Cathy "Spatzi" Lugner (34), quien estuvo casada con el constructor de 2014 a 2016, escribió en Instagram, entre otras cosas: "Cuando escuché la noticia trágica de tu muerte esta mañana, estaba en shock. Richard, también parecías inmortal para mí". Ella le agradece "desde el fondo de su corazón por el gran tiempo" que pasó a su lado.

