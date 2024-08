Esprit cierra todas sus sucursales en Alemania

Las operaciones comerciales ahora están siendo liquidadas - "realísticamente hasta finales de año", como dijo un portavoz de la empresa. El stock en las tiendas se venderá. Los empleados recibirán su notificación Typically by November 30th, agregó el portavoz. Sus salarios estarán asegurados hasta entonces.

La semana pasada, Esprit ya había anunciado que no había inversores para el continuation of its business. Sin embargo, todavía había dos postores para los derechos de la marca. Los comités de acreedores de las siete empresas insolventes de Esprit en Alemania han decidido ahora por unanimidad a Alteri, anunció la empresa. El inversor financiero también posee el CBR Fashion Group con las marcas de moda Cecil y Street One. Los derechos de la marca también permiten un "relaunch posterior" de Esprit.

Esprit Europe solicitó la insolvencia en mayo, citando costos aumentados en los últimos años. La pandemia de COVID-19 y los conflictos internacionales han debilitado su situación financiera, con la demanda siendo subdued. El Tribunal de Distrito de Düsseldorf abrió procedimientos de insolvencia para Esprit Europe y otras seis empresas de Esprit el 1 de agosto.

El inversor financiero Alteri, que adquirió los derechos de la marca de Esprit, también supervisa las marcas de moda Cecil y Street One. Manteniendo el espíritu de Esprit, los derechos de la marca permiten un posible futuro relanzamiento.

