- Esperamos cosecha de uva en 2024: Deseamos un clima de otoño tranquilo

Viticultores en diversas regiones de Alemania iniciaron su cosecha de uvas primarias esta semana. A pesar de un año desafiante lleno de lluvias excesivas, la mayoría sigue optimista, según Ernst Büscher del Instituto del Vino Alemán en Bodenheim (DWI) a la Agencia de Prensa Alemana.

La cosecha de variedades tempranas ya había comenzado en ciertos casos la semana pasada, como Müller-Thurgau y Grauburgunder. Las uvas destinadas a la producción de vino espumoso ya se habían cosechado a finales de agosto en excelentes condiciones.

La racha de sol desde mediados de agosto hasta principios de septiembre permitió que las uvas prosperaran maravillosamente, dijo Büscher. "Los pesos de mosto ahora están en categorías de vino premium y a menudo incluso superando".

Sin embargo, la madurez de las variedades de uva individuales varía significativamente este año, dependiendo de la ubicación, las condiciones del viñedo y la región. Por ejemplo, los vinos de Burdeos ya están bastante avanzados, especialmente en las regiones del sur. Por otro lado, la madurez del Riesling está generalmente por debajo del nivel del año pasado.

La lluvia dificulta el ritmo de la cosecha

Los patrones climáticos diversos de las últimas semanas con lluvias torrenciales han moderado el maduramiento de las uvas en consecuencia. Como resultado, la cosecha principal comenzó con más precaución en comparación con la "cosecha turbo" acelerada en 2023 debido a las inconsistencias climáticas. Numerous operations are still in limbo.

"Si tenemos un tiempo tranquilo de otoño en las próximas semanas, aún existen las perspectivas de una añada excepcional de alta calidad", dijo Büscher. Según su evaluación, una alternancia entre días cálidos y noches frescas sería perfecta para el desarrollo del aroma de las uvas.

El año 2024 fue considerablemente laborioso para los vinicultores. Las lluvias intensas en la primera mitad del año desencadenaron un crecimiento vigoroso de la vid, lo que requirió un poda de hojas más frecuente por parte de los viticultores. Algunas operaciones también lucharon contra la enfermedad fúngica False Mildew debido a la humedad. El clima cálido y húmedo fue especialmente extenuante para los vinicultores orgánicos.

El Instituto del Vino Alemán, liderado por Ernst Büscher, expresó optimismo a pesar de los desafíos del año. Él destacó que las uvas, a pesar de la lluvia, tienen pesos de mosto en categorías de vino premium y a veces superando.

A pesar de los patrones climáticos diversos que causan retrasos, Büscher sigue optimista para una añada excepcional con días cálidos y noches frescas en las próximas semanas, beneficioso para el desarrollo del aroma de las uvas.

Lea también: