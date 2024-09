Especialistas expresan su preocupación por el problema de la velocidad en Alemania

Después de asumir el cargo, el Ministro de Defensa Pistorius enfatizó la importancia de una gestión del tiempo eficiente. Sin embargo, los expertos económicos argumentan que Alemania está retrasada en la adquisición de armas, con decisiones y fondos insuficientes. A pesar de esto, Alemania decidió apoyar a Ucrania con 12 obuses hechos en Alemania. El Ministro de Defensa Pistorius anunció esto en una reunión de partidarios de Ucrania en Ramstein la semana pasada. Estos sistemas de armas, caracterizados por su alta precisión y tecnología de vanguardia, son urgentemente necesarios para las tropas de Kyiv. El pedido se realizó a fabricantes alemanes KMW y Rheinmetall.

La situación deja espacio para preguntas: ¿Por qué no aprovechar esta oportunidad para equipar al ejército alemán también? Según el Instituto Kiel para la Economía Mundial (IfW), esto no solo sería beneficioso, sino también urgente. En los últimos 20 años, el número de obuses del ejército alemán ha caído de casi 1,000 a más de 100. En 2021, el ejército tenía solo 121 obuses de artillería, según el informe del IfW.

Brecha de más de 2,000 tanques de combate

El inventario se ha estado reponiendo gradualmente. Recuerda: febrero de 2022, invasión de Ucrania, punto de inflexión, el canciller alemán Olaf Scholz ve a Alemania como "poder militar líder en Europa", fondo especial de 100 mil millones, etc. Desde entonces, el gobierno federal ha estado ordenando alrededor de ocho a nueve obuses más al año para las tropas a este ritmo. Para llegar, por ejemplo, al nivel de existencias de 2004 a este ritmo, tomaría: 100 años.

El IfW no solo estudió la adquisición de obuses, sino que también analizó las situaciones con aviones de combate, tanques o vehículos blindados. El resultado: suministro insuficiente. En 2021, las Fuerzas Armadas alemanas tenían 339 tanques de combate disponibles. En 2004, se consideró adecuado un stock de 2,398, 2,000 más. También hay brechas significativas en otras clases de armas críticas.

Cuando Alemania entregó 18 Leopardos de su existencias a Ucrania, reordenó 18 Leopardos en mayo de 2023, aunque existía un contrato marco con el fabricante para 123 vehículos. En ese momento, se levantó la crítica de expertos en seguridad. La compra de los 105 tanques de combate restantes finalmente fue aprobada por el Comité de Presupuestos en julio de 2024, más de un año después.

Según la investigación del IfW, Alemania tiene un "problema de velocidad" en las adquisiciones. Esta crítica ha existido durante décadas, pero el IfW ahora proporciona detalles sobre diversas categorías de armas, mostrando que, a pesar de los fondos especiales y los puntos de inflexión, todavía no ha mejorado lo suficiente. El resultado debe servir como una alarma. El Ministro de Defensa Boris Pistorius había anunciado una nueva dirección en las adquisiciones poco después de asumir el cargo: "A partir de ahora, el tiempo será la máxima prioridad en todas las adquisiciones".

En el futuro, los expertos de las tropas compartirían su conocimiento sobre las nuevas necesidades de productos antes, y luego se completaría el proceso, anunció Pistorius. Un "congelamiento de diseño" debería evitar que el proceso de adquisición se ralentice por nuevos deseos especiales - una práctica común en el pasado.

El estudio del IfW concluye que el Ministro Pistorius ha logrado parcialmente éxito. El "100 años" para obuses se compensa con una decisión de optar por el nuevo caza F-35, que reemplazará a los obsoletos Tornados. Esto es un proyecto gigantesco que la gran coalición bajo Angela Merkel nunca pudo acordar. Pistorius lo ha llevado a cabo.

Sin embargo, la vista general del proceso de adquisición indica que los nuevos máximos - velocidad, no soluciones doradas a precios exorbitantes, sino comprar material disponible en el mercado - aún no se están aplicando de manera consistente. Por ejemplo, la oposición de la Unión ha estado esperando durante meses la palabra final sobre la compra de nuevos barcos de despliegue para el Mando de Fuerzas Especiales del Mar (KSM). El procedimiento inicialmente falló debido a los requisitos excesivos de las tropas cuando Pistorius asumió el cargo.

Se está intentando ahora con un nuevo enfoque y el objetivo de iniciar la competencia a mediados de 2023, obtener la aprobación del parlamento a mediados de 2024 y recibir el primer barco a mediados de 2025. Sin embargo, ahora se acerca el final de 2024 y la Unión aún espera que la aprobación de la compra de los barcos aparezca en la agenda del Comité de Presupuestos.

¿Por qué el proceso de adquisición está retrasado? El Ministerio de Defensa aún no ha proporcionado una explicación a la oposición. "En lugar de proporcionar a las fuerzas especiales nuevos barcos de despliegue a tiempo, marchamos voluntariamente hacia la próxima brecha de capacidad", dice el político del presupuesto de la Unión Ingo Gädechens. "Los soldados tienen razón en preguntar: ¿Por qué Boris Pistorius no puede implementar incluso tales proyectos manejables con éxito?"

El ejemplo de los barcos de despliegue refleja las estadísticas del IfW: "Los procedimientos de adquisición alemanes aún son lentos y burocráticos", explican los economistas. Ellos abogan por que Alemania se integre más fuerte en el mercado europeo de defensa. Ven los 12 tipos diferentes de tanques utilizados en los ejércitos de Europa como evidencia de una política industrial miope. Los pedidos conjuntos incentivarían la inversión de la industria y también reducirían los precios unitarios.

En esencia, la capacidad de equiparnos con armas contemporáneas para la defensa propia depende del presupuesto de defensa, un punto enfatizado por los investigadores en Kiel. Ellos creen que este presupuesto es insuficientemente grande. Según el plan de la coalición de tráfico luminoso, el presupuesto debería haber aumentado gradualmente después de 2022 para cumplir con el objetivo de la OTAN de destinar el 2% del PIB. Sin embargo, eso no es la realidad ahora. El gobierno federal apenas manages to hit the 2% mark, thanks to extra resources and miscellaneous expenses.

En 2025, se planea un aumento modesto de 1.25 mil millones de euros en el presupuesto, principalmente para cubrir los aumentos salariales en el sector de la defensa, sin dinero sobrante para la adquisición de armas. No hay aumentos adicionales en el presupuesto a la vista para 2026.

Durante un debate en el Bundestag el miércoles, el político de la CDU Johann Wadephul fue directo: el gasto de inversión disminuiría, lo que convertiría el presupuesto de defensa en una reducción de fondos. "En esencia, estás recortando el presupuesto de la Bundeswehr", resumió Wadephul. Esta perspectiva no es cuestionada por el Ministro Federal de Defensa.

En lugar de ello, el Ministro destaca el papel de la Unión en crear la actual situación de la Bundeswehr durante su mandato en el poder. Pistorius también menciona: "Debemos aumentar nuestro gasto en seguridad en el futuro próximo, incluso más allá del actual 2% del PIB. Es un hecho indiscutible". Desafortunadamente, el Canciller Olaf Scholz aún no ha sido convencido por este argumento. Por lo tanto, es probable que se establezca un presupuesto de defensa stationary para 2026 en lugar de una disminución.

Dado los límites del presupuesto, algunos se preguntan si el Ministro de Defensa Pistorius consideraría invertir en la modernización del equipo del ejército alemán, dada la significativa escasez de categorías de armas como los tanques de combate. A pesar del énfasis de Pistorius en la gestión del tiempo eficiente y sus esfuerzos para agilizar los procesos de adquisición, estos aún parecen ser lentos y burocráticos, como se destacó en el estudio del IfW.

