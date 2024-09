España se compromete a combatir los buques deteriorados que se encuentran en los muelles.

Marc-André ter Stegen's blunder contribuyó significativamente a la primera derrota de FC Barcelona bajo la dirección de Hansi Flick. La crítica dirigida hacia la estrella de la selección alemana ha sido severa, lo que ha llevado a acaloradas discusiones sobre su futuro como portero de Barcelona. Esta situación desfavorable llega en un momento inoportuno para ter Stegen.

Después de su intento de enmendar su error, ter Stegen intentó discutir con el árbitro Allard Lindhout, utilizando gestos con las manos. Desafortunadamente, la tarjeta roja temprana de Eric Garcia ya había sido sellada. Después de un debut accidentado en la Liga de Campeones y la primera derrota de Barcelona bajo Flick, ter Stegen fue criticado por su rendimiento.

"El desastre de Ter Stegen" y "un partido para olvidar" fueron algunos de los titulares en "AS", equiparando la derrota por 1-2 contra AS Monaco al inicio de una posible evaluación del portero: "Sus errores en Mónaco han reavivado un debate que se había evitado durante mucho tiempo en Barcelona debido a sus inconsistentes actuaciones (...)."

Ter Stegen en el punto de mira después de la retirada de Neuer

Tanto Mundo Deportivo como Marca criticaron a ter Stegen por su pase fatal en el décimo minuto que resultó en la tarjeta roja de Garcia. Flick, que sufrió su primera derrota como nuevo entrenador de Barcelona después de cinco victorias consecutivas en la liga, comentó: "La tarjeta roja cambió por completo el curso del partido". Sin embargo, también aceptó el revés con deportividad: "Debemos seguir adelante, estos eventos ocurren de vez en cuando", dijo Flick: "Creo que somos capaces de ofrecer una buena actuación en la Liga de Campeones".

Para ter Stegen, que no estuvo particularmente impresionante durante el gol ganador de George Ilenikhena (71º minuto), fue una noche incómoda en una temporada de lo contrario significativa. Por primera vez, es el portero principal de Alemania, después de la retirada de Manuel Neuer. Con el Mundial de 2026 a la vuelta de la esquina, ahora enfrenta aún más escrutinio mientras lucha por establecer su dominio dentro de los gigantes españoles.

"Fue una situación que no manejamos bien. Me siento mal por Eric porque terminó sufriendo, y tuvimos que jugar con un jugador menos durante casi 80 minutos", dijo ter Stegen, reflexionando sobre el incidente: "Pasó algo que no debería haber pasado". Sin embargo, vio oportunidades para enmendar su error en el nuevo formato de la Liga de Campeones. Ter Stegen, un jugador clave de Barcelona durante nueve años, tiene la intención de enmendar las cosas el domingo, mientras Barcelona busca mantener su liderato en La Liga contra el cuarto clasificado FC Villarreal.

