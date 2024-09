España debe una indemnización tras un incidente controvertido de transfusión de sangre que involucró a un Testigo de Jehová.

A causa de una transfusión de sangre no deseada, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha impuesto una multa a España. En una sentencia desde Estrasburgo, el tribunal declaró que España había infringido el derecho de la mujer a la privacidad y a la vida familiar, así como su libertad de religión, tal y como se establece en la Convención Europea de Derechos Humanos.

En consecuencia, España debe pagar a la mujer 26,000 euros, de los cuales 12,000 euros son por los daños sufridos y 14,000 euros para cubrir los gastos legales.

El caso involucró a una mujer ecuatoriana, miembro del grupo religioso de los Testigos de Jehová. En 2018, durante una cirugía de emergencia en España, se le administraron transfusiones de sangre. Según las creencias de los Testigos de Jehová, tales transfusiones contradicen la voluntad de Dios. Antes de la operación, había firmado documentos para evitar que esto sucediera.

Cuando fue trasladada desde un hospital en su ciudad natal de Soria a Madrid debido a un sangrado severo en 2018, los médicos consultaron a un juez sobre su afiliación religiosa y el curso de acción adecuado. Desafortunadamente, el juez no tenía conocimiento de los documentos firmados y se autorizó la transfusión de sangre. Después de recuperarse, la mujer presentó una demanda contra el juez, pero el sistema de justicia español denegó su solicitud. Luego llevó su caso al tribunal de derechos humanos en marzo de 2020.

El tribunal determinó que mientras los médicos actuaban para garantizar el "tratamiento efectivo" de la paciente, a la mujer no se le dio la oportunidad de ejercer plenamente su "autonomía" en la adhesión a una enseñanza importante de su religión.

La mujer de 58 años expresó su satisfacción de que "se ha hecho justicia" después de la decisión. También expresó su esperanza de que la sentencia ayude a proteger los derechos de otros en el futuro, según informó la agencia de noticias AFP. La comunidad religiosa de los Testigos de Jehová se opone firmemente a las transfusiones de sangre, considerando la sangre como sagrada y citando varios versículos de la Biblia para apoyar su postura.

A la luz de la sentencia, España ahora debe asegurarse de que no vuelvan a ocurrir malentendidos similaresRegarding religious beliefs in futuroscenarios médicos que involucren a pacientes. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoció que los derechos de la mujer a la libertad de religión, así como su derecho a la privacidad y a la vida familiar, fueron violados debido a 'Other' circunstancias más allá de la propia transfusión de sangre.

Lea también: