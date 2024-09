España contesta las acusaciones de un complot para asesinar a Maduro.

Venezuela acusa a los servicios de inteligencia de España y Estados Unidos de estar involucrados en supuestos planes de asesinato contra el presidente Maduro, con el objetivo de causar caos e inestabilidad en el país. Sin embargo, España niega firmemente estas acusaciones, afirmando su compromiso con una resolución pacífica y democrática de la crisis en Venezuela.

El sábado, Venezuela detuvo a seis personas, incluyendo a dos españoles, tres estadounidenses y un checo, acusados de planear un intento de asesinato contra Maduro. Junto con los detenidos, las autoridades venezolanas incautaron más de 400 armas de origen estadounidense. Según el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, el plan era incitar la violencia y desestabilizar el país.

Relaciones tensas después de las elecciones

Cabello alega que los servicios de inteligencia de España, Estados Unidos y la líder de la oposición María Corina Machado están detrás de este supuesto complot. Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Exteriores español en Madrid negó rotundamente, insistiendo en que los detenidos no tienen relación con la agencia de inteligencia española CNI o cualquier otra institución gubernamental.

Las relaciones entre la administración autoritaria de Maduro y muchos países occidentales se han deteriorado después de las elecciones presidenciales a finales de julio. La junta electoral oficialista declaró a Maduro como ganador, mientras que la oposición afirmó fraude electoral y proclamó a su candidato, Edmundo González, como vencedor. Estados Unidos y algunos países de América Latina reconocen a González como el ganador, mientras que la UE cuestiona los resultados oficiales.

González solicitó asilo político en España la semana pasada, después de que se emitiera una orden de arresto en su contra en Venezuela por cargos como sabotaje, conspiración y usurpación de funciones. Recently, tensions have escalated, with the United States imposing sanctions on Maduro allies and accusing them of obstructing a fair election process. The Spanish Defense Minister, Margarita Robles, labeled Venezuela a "dictatorship," prompting Venezuela to recall its ambassador and summon the Spanish ambassador in Caracas. Machado called for international protests on Saturday evening.

