- Eso es lo que tiene con Bruce Willis y Demi Moore.

La pareja de poder de Hollywood Blake Lively (36) y Ryan Reynolds (47) están dominando actualmente la taquilla de EE. UU.: Reynolds con su película "Deadpool & Wolverine", y su esposa con "It Ends With Us" (título alemán: "Solo una vez más"). Según reporta la revista estadounidense "People", ambas películas ocupan el primer y segundo puesto en la taquilla de EE. UU.

Después del estreno de "It Ends With Us" el 9 de agosto, ya ha recaudado 50 millones de dólares estadounidenses. Esto la sitúa detrás de "Deadpool & Wolverine", que ha obtenido 54 millones de dólares este fin de semana y un total de 494,3 millones de dólares en EE. UU. desde su estreno a finales de julio. Este fenómeno de que las películas de una pareja dominen las listas no ocurría desde hace 34 años.

Bruce Willis y Demi Moore también lograron un doble éxito

En 1990, "Die Hard 2" con Bruce Willis (69) y "Ghost" con Demi Moore (61) encabezaban las listas. La película de acción se estrenó el 3 de julio, seguida de la comedia de fantasía y suspense sobre dos semanas después. En general, "Ghost", que también ganó dos Oscars, fue la segunda película más exitosa en la taquilla de EE. UU. en 1990 con 217,6 millones de dólares de recaudación, mientras que "Die Hard 2" quedó en octavo lugar con 117,5 millones de dólares.

Bruce Willis y Demi Moore estuvieron casados desde 1987 hasta 2000 y tienen tres hijas en común. Bruce Willis se casó con su actual esposa Emma Heming-Willis (46) en 2009 y tienen dos hijos. A pesar de su divorcio, los exparejas siguen siendo cercanos y cuidan de sus hijos juntos. Blake Lively y Ryan Reynolds llevan casados desde 2012 y tienen cuatro hijos.

La nueva película de Blake Lively "Solo una vez más", basada en la novela del mismo nombre de Colleen Hoover (44), se estrenará en los cines alemanes el 15 de agosto. Lively interpreta el papel principal de Lily Bloom. En la película de Marvel "Deadpool & Wolverine", Ryan Reynolds vuelve a interpretar a Deadpool, y Hugh Jackman (55) vuelve a interpretar a Wolverine.

Tras el éxito de "It Ends With Us" en la taquilla, Blake Lively ha expresado su gratitud, diciendo: "Es una sensación realmente especial terminar un proyecto con una respuesta tan increíble del público".

Mientras sus películas siguen dominando las listas, circulan rumores sobre una posible colaboración en pantalla entre Blake Lively y Ryan Reynolds en un proyecto upcoming, titulado 'It Ends With Us: The Movie'.

Lea también: