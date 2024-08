17:30, RTL: Entre nosotros

- Eso es lo que está sucediendo en las telenovelas hoy en día.

Britta quiere evitar a toda costa que Theo le proponga matrimonio, pero Theo no se deja disuadir. Nadine se sorprende cuando su ex, a pesar de todo lo que le ha hecho, ahora busca su amistad. Cuando Sina tiene inesperadamente una tarde libre, decide pasarla con Vivien en lugar de Bambi. Pero esta "traición" no pasa desapercibida.

19:05, RTL: Lo que importa

Un mensaje envía a Isabelle y Yannick a un estado de pánico, pero Maximilian está determinado a protegerlos a ambos. Justus se siente aliviado de que Jenny no conozca su secreto, pero ella ha descubierto otro. Leyla no se deja intimidar por las drásticas medidas de ahorro del equipo y crea su propio plan de rehabilitación para volver al hielo.

19:40, RTL: Buenas veces, malas veces

Mientras Rosa ofrece a Zoe un trato tentador, Gerner recibe más información incriminatoria que confirma sus sospechas contra Rosa: ella está claramente ocultando un oscuro secreto. Moritz está emocionado de que Luis finalmente regrese de Bratislava. Se prepara para una velada romántica mientras Luis espera su reencuentro con sentimientos encontrados. ¿Qué es lo que oculta Luis?

