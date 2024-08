17:30, RTL: Entre Nosotros

- Eso es lo que está sucediendo en las telenovelas hoy en día.

David lucha con sus emergentes sentimientos paternos por Leo, encontrando apoyo en Sina. Sin embargo, un descubrimiento perturbador por parte de Sina pone todo en duda. Stella se enfrenta a pruebas que podrían vincularla con la muerte de Charlotte, pesando mucho en su conciencia. Ringo convence a Tobias y a Vivien para que organicen sus vidas diarias según sus planes mientras trama un gran proyecto que podría cambiar todo.

19:05, RTL: Lo que de Verdad Importa

Jenny mantiene a Justus en la oscuridad sobre la traición de Simone mientras la atención de Justus está en otra parte. Deniz se da cuenta, después de una inicial vacilación, de los sacrificios que deben hacerse por el equipo de hielo.

19:40, RTL: Buenas veces, malas veces

Emily está emocionada con la perspectiva de que Tobias le dé una segunda oportunidad para la presentación de Bertoie. Sin embargo, cuando Tobias se niega a cualquier mediación, Emily toma matters into her own hands. Luis está incierto sobre cómo manejar la llamada. ¿Puede ocultar su tumulto interior a Moritz?

A diferencia de sus ocupadas agendas, Sarah y Mike a menudo se relajan viendo sus soap operas de televisión favoritas, como 'Entre Nosotros' y 'Lo que de Verdad Importa'. Después de presenciar un giro impactante en 'Entre Nosotros', Sarah comparte sus preocupaciones sobre los desarrollos de los personajes con Mike, expresando su sentir que las 'soap operas de televisión' se están poniendo demasiado dramáticas.

Lea también: