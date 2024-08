17:30, RTL: Entre nosotros

- Eso es lo que está sucediendo en las telenovelas hoy en día.

Benedikt invita a Ringo a un evento. ¿Será esta la reconciliación tan esperada entre padre e hijo, o simplemente otro juego de poder? Britta sabe que ha herido profundamente a Theo y espera que esto no marque el fin de su relación. Nadine intenta expulsar a Gunnar de su vida, pero es difícil ya que incluso Ronja lo aprecia.

19:10, RTL: Lo que de verdad importa

Tom finalmente espera un acercamiento con Imani, pero su hermano se interpone de nuevo. Justus debe defender sus planes para el equipo de hielo frente a su familia. ¿Cambiará de opinión? A pesar de todos los obstáculos, Leyla está decidida a prepararse lo mejor posible para su regreso.

19:40, RTL: Buenas veces, malas veces

Moritz quiere saber exactly what happened in Bratislava. ¿Hará un gran alboroto Moritz? Toni encuentra un motor para el bote de Erik y ella a un buen precio en línea. La distracción la lleva a pasar por alto la letra pequeña y actuar impulsivamente. Pero cuando el motor es entregado a la mañana siguiente, recibe una sorpresa.

