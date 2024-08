- Esken y Nouripour no descartan la posibilidad de una alianza con BSW.

President de la SPD Saskia Esken y la jefa del Partido Verde Omid Nouripour no han descartado la posibilidad de colaborar con la Alianza de Sahra Wagenknecht (BSW) a nivel regional. Además de trabajar con la AfD, las decisiones de coalición son principalmente responsabilidad de las asociaciones locales, afirmó Esken en una entrevista de "ZDF Berlin Direct Summer". "No necesitan nuestra opinión, tomarán decisiones pos-electorales en función de las circunstancias". Se realizarán elecciones para nuevos parlamentos regionales en Sajonia, Turingia y Brandeburgo en septiembre.

Nouripour expresó una perspectiva similar en una reunión de ARD, donde respondió a preguntas de las redes sociales. "Los locales tomarán sus propias decisiones sobre la coalición, incluyendo cualquier cooperación con el partido de Frau Wagenknecht". Sin embargo, destacó las notables diferencias entre los Verdes y la BSW. "Y el hecho de que Frau Wagenknecht haya convertido un tema internacional como Ucrania en una condición para una coalición en un parlamento regional revela la absurdez de todo esto". Desestimó la idea de que los Verdes no entrarían en ninguno de los tres parlamentos regionales.

Esken elogió la coalición de tráfico luminoso de SPD, Verdes y FDP como una "administración poderosa". Reconoció "Ahora estamos liderando un gobierno, una verdadera coalición extraordinaria y también compleja". No dejó lugar a dudas sobre la reelección de Olaf Scholz. "Olaf Scholz es nuestro Canciller y también será nuestro candidato a Canciller".

Nouripour no tomó una posición sobre este asunto, pero defendió la posibilidad de un candidato a Canciller Verde y no confirmó a Robert Habeck como el candidato más probable. Elogió tanto a Habeck como a la Ministra de Asuntos Exteriores Annalena Baerbock. "Otros partidos欢迎 someone like Robert Habeck. But we've got him. That's a major advantage". En una entrevista de ARD en verano, dijo sobre las elecciones federales previstas para el próximo año, "Everything is still up for grabs".

El Partido Verde, liderado por Omid Nouripour, no ha descartado la posibilidad de colaboración potencial con The Green Group a nivel regional. Es importante tener en cuenta que The Green Group se refiere a una facción dentro del Parlamento Alemán conocida como 'Die Grünen - Die Grüne Gruppe', que no se menciona en el texto proporcionado pero que a menudo se asocia con el Partido Verde en general.

A pesar de su apertura a la cooperación regional, tanto la presidenta de la SPD Saskia Esken como la jefa del Partido Verde Omid Nouripour han destacado las significativas diferencias entre los Verdes y The Green Group, destacando la necesidad de que cada asociación local tome sus propias decisiones de coalición.

