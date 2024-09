- Esken revisa la afirmación:

La líder del SPD, Saskia Esken, ha retirado sus comentarios en un programa de televisión que sugerían que no había mucho que ganar de un ataque presuntamente impulsado por islamistas en Solingen. Más tarde, admitió a la emisora Welt: "No fue algo sabio ni correcto decir eso". Subrayó que se deben aprender lecciones de este ataque y otros, algunos de los cuales podrían estar en curso, "que debemos abordar el islamismo y la amenaza potencial del terrorismo islamista con más vigor de lo que hemos hecho hasta ahora".

En relación con este asunto, la líder del SPD mencionó el plan de acción del gobierno. Ahora busca mantener discusiones con la oposición, específicamente la CDU/CSU, y los estados.

En el programa de ARD "Caren Miosga", había comentado inicialmente después del incidente trágico que resultó en tres fallecidos. En ese momento, expresó su punto de vista diciendo: "No creo que se pueda aprender mucho de este ataque, ya que el perpetrador no estaba en la mira de la policía y, por lo tanto, no estaba siendo vigilado". Al mismo tiempo, apoyó la regulación más estricta de internet, refiriéndose a la cantidad significativa de comunicación pública que tiene lugar en línea. Este comentario provocó una oleada de críticas.

En sus discusiones con la oposición y los estados, la líder del SPD, Saskia Esken, destacó la necesidad de que Alemania aborde el terrorismo islamista de manera más efectiva. A pesar de sus comentarios anteriores en ARD, reconoció la importancia de abordar el islamismo en Alemania.

