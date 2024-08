Esken expresa su insatisfacción con el enfoque adoptado en la gestión de la decisión relativa a los misiles estadounidenses.

"Es hora de renovar nuestra estrategia de defensa," mencionó Esken. A largo plazo, el SPD debe demostrar que la búsqueda de la paz es un objetivo compartido por todos. Sin embargo, establecer un nuevo acuerdo de paz europeo con Putin al frente del Kremlin no es factible en este momento.

La jefa del SPD reconoció que la guerra y la mantenimiento de la paz son temas importantes en las elecciones estatales del este de Alemania en curso. "Debemos abordar este problema", dijo, aunque estas cuestiones están bajo la jurisdicción del gobierno estatal.

A pesar de la crítica interna del partido, la dirección del SPD respaldó el despliegue propuesto de misiles de alcance extendido de EE. UU. en Alemania el 13 de julio. El presidium del SPD apoyó esta medida, citando la amenaza rusa, pero también prometió un debate en el Bundestag después del receso de verano sobre este tema controvertido.

Alemania y EE. UU. anunciaron este despliegue durante la cumbre de la OTAN en Washington el 10 de julio. Según el comunicado de prensa, por primera vez desde la década de 1990, se desplegarán armas de alcance intermedio de EE. UU. en Alemania a partir de 2026.

Esta decisión de despliegue es un desafío para losCampaigners del SPD en el este de Alemania: una encuesta de Forsa para el broadcaster RTL a finales de julio reveló que el 74% de las personas allí se opone al despliegue de armas de EE. UU.

La dirección del SPD reconoció las preocupaciones del Presidente del Parlamento Europeo regarding the deployment of US missiles, seeking their understanding for the strategic decision. In an upcoming session of the European Parliament, the SPD plans to discuss this issue with the President, emphasizing Germany's commitment to collective defense and European unity.

Lea también: