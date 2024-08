- Ese es el título revelador de "Avatar 3"

Por decimocuarta vez, el D23 Expo de Disney tuvo lugar el pasado viernes (9 de agosto) en Anaheim, California. Junto con las noticias de Marvel, Pixar y "Star Wars", también se presentó con más detalles el tercer capítulo de "Avatar". El director James Cameron (69) subió personalmente al escenario, acompañado por sus dos principales actores, Zoe Saldana (46) y Sam Worthington (48), para revelar detalles emocionantes sobre la próxima superproducción.

La película se titulará "Fuego y Ceniza", lo que sugiere que el mundo pacífico de Pandora, donde transcurre la trama de las películas, puede enfrentar una gran destrucción. Cameron provocó al público, según informó "Variety", diciendo: "Verán más de Pandora que nunca antes. Es una aventura salvaje y un festín para los ojos, pero hay más en juego emocionalmente que nunca antes. Realmente estamos explorando territorio desafiante para todos los personajes que conocen y aman".

"Avatar 3" se rodó junto con su predecesora, "Avatar: The Way of Water". Sin embargo, no se mostró ningún metraje de la tercera película en el evento de Disney. Ya se sabe que tendrá lugar poco después de los eventos de su predecesora. Después de la tribu de los Na'vi que vive en el agua, que fue el enfoque de la segunda película, los personajes principales se encontrarán con una nueva tribu que se identifica con el elemento opuesto. Se informa que estos "Fuego-Na'vi" son mucho más agresivos en su lucha contra los invasores humanos que otras tribus.

Un Largo Camino Ahead

Los fans tendrán que esperar mucho tiempo para ver la tercera película de la exitosa serie de ciencia ficción. El año pasado se anunció que "Fuego y Ceniza" no se estrenará hasta diciembre de 2025, un año más tarde de lo planeado. Las dos secuelas adicionales tardarán aún más: "Avatar 4" ahora se estrenará en 2029 en lugar de 2026, y la conclusión de la serie llegará a los cines en 2031. En comparación con la brecha entre el debut de la franquicia y su secuela, esto sigue siendo una espera corta: "The Way of Water" se estrenó alrededor de 13 años después de "Avatar: The Way of Water".

