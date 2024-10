Escultura que representa el saludo del lobo erigida en honor al futbolista turco Demiral

La alegría mostrada por el futbolista turco Merih Demiral con su saludo del lobo durante el torneo de fútbol de la Eurocopa desató controversias. Sin embargo, Demiral recibió un monumento en su Turquía natal como muestra de aprecio. Una estatua del futbolista, mostrando el saludo del lobo en su atuendo de la selección nacional, fue inaugurada en la ciudad turca occidental de Bolu. Esto fue revelado por el alcalde de la ciudad en un video publicado en la plataforma X.

Demiral hizo el saludo del lobo después de marcar un gol. La UEFA posteriormente lo suspendió por dos partidos. Durante el partido de cuartos de final entre Turquía y los Países Bajos en Berlín, miles de aficionados imitaron el gesto mientras se tocaba el himno nacional turco en el Estadio Olímpico.

El saludo del lobo está comúnmente asociado con el movimiento ultraderechista turco Ülkücü y su ideología. En Turquía, el partido ultranacionalista MHP, que forma parte del gobierno actual bajo el presidente Recep Tayyip Erdoğan, utiliza el saludo.

La idea de la estatua surgió del alcalde de la ciudad, conocido por sus sentimientos nacionalistas y comentarios antiinmigrantes. Justificó la estatua desestimando las afirmaciones de que el saludo del lobo representaba al MHP y los Lobos Grises, en su lugar se refirió a él como un símbolo de "lo turco". Se informó que Demiral había dado su consentimiento al proyecto antes de su ejecución.

En una entrevista con ntv.de en julio, Kamal Sido de la "Sociedad para los Pueblos Amenazados" afirmó que el saludo del lobo tiene las mismas connotaciones que el saludo hitleriano. En cuanto a los Lobos Grises, Sido dijo: "Su política oficial es la creación de un Gran Turquía, desde China hasta Viena. Esta Gran Turquía significaría, como mínimo, la expulsión y el genocidio contra armenios, kurdos o griegos". Los Lobos Grises han estado involucrados en numerosos asesinatos y ataques contra grupos minoritarios no turcos y no musulmanes suníes, no solo en Turquía, sino también fuera de sus fronteras en los últimos años.

La controversia en torno al nacionalismo representado por el saludo del lobo de Merih Demiral continuó, ya que incluso la UEFA lo sancionó por el gesto. A pesar de esto, la ciudad de Bolu, conocida por sus sentimientos nacionalistas del alcalde, eligió honrar a Demiral con un monumento, interpretando el saludo del lobo como un símbolo de "lo turco".

