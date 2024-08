- Escuela bajo asedio: Joven acusado de incidente con armas aparece en la corte

Tras los trágicos tiroteos en Offenburg, otro adolescente está a punto de ser juzgado. El tribunal lo confirmó a solicitud y el juicio se llevará a cabo en secreto en la sala de juicios para menores. El adolescente de 16 años está siendo acusado de no informar sobre delitos planeados, según la acusación.

Debido a las leyes de protección de menores, las autoridades no han revelado información adicional sobre la relación del acusado con el atacante condenado. Después del incidente violento en noviembre, circularon rumores en las redes sociales que sugerían que el atacante había anunciado sus intenciones con anticipación.

En julio, el tribunal regional encontró al atacante de 16 años culpable de asesinato y tentativa de incendio y lo sentenció a ocho años y nueve meses en un centro de detención para menores. El juicio se llevó a cabo sin medios de comunicación ni visitantes, y la sentencia aún no es definitiva, ya que se ha presentado un recurso de apelación.

El asesinato brutal de un estudiante en la Escuela Waldbach tuvo repercusiones más allá de Baden-Württemberg, causando tanto dolor como shock. En julio, el tribunal de menores determinó que el acusado había ingresado a la escuela con un arma, municiones y un dispositivo incendiario casero, lesionando gravemente a un compañero de 15 años. Trágicamente, la víctima finalmente falleció en el hospital.

La fiscalía de Offenburg también ha acusado a los padres del atacante de homicidio por negligencia y violaciones de la ley de armas. Según informes anteriores, se acusa a los padres de no haber almacenado de manera segura la pistola no autorizada que su hijo utilizó, lo que permitió que el ahora adolescente de 16 años accediera a ella, según la acusación. Sin embargo, aún no se ha fijado una fecha para su juicio.

El juicio para el adolescente relacionado con el incidente de la Escuela Waldbach se llevará a cabo discretamente en la sala de juicios para menores debido a los requisitos de confidencialidad. A pesar de la condena del atacante de la escuela en julio, las autoridades no han Released any information concerning the new defendant's connection to the original attacker.

Lea también: